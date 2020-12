Probabili formazioni di Inter-Bologna, valida per la decima giornata di Serie A: i nerazzurri tentano di ridurre il divario dal Milan capolista.

Inter-Bologna la probabile formazione – Per l’Inter di Antonio Conte ogni partita diventa un esame. Passato quello di metà settimana in Champions League con l’importantissima e rocambolesca vittoria sul Borussia, la squadra nerazzurra prova a dare continuità alla sua stagione affrontando il Bologna di Sinisa Mihahlovic.

Inter quasi obbligata a un minimo di turn over: Lukaku dal primo minuto in attacco, quasi certamente con Sanchez: in difesa in po’ di riposo per De Vrij, che potrebbe essere sostituito da Ranocchia come a centrocampo, dove si candida a titolare Hakimi.

INTER (3-5-2): Handanovic; D’Ambrosio, Ranocchia, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Vidal, Perisic; Lukaku, Sanchez.

Il Bologna, dell’ex Mihajlovic

Sinisa Mihajlovic ha un passato neppure troppo remoto in nerazzurro. Il tecnico del Bologna ha chiuso la sua carriera dopo due anni nell’Inter nel 2006, affiancando poi Roberto Mancini ed esordendo di fatto come tecnico proprio nell’Inter. Per diverso tempo era stata ipotizzata proprio la sua candidatura per la panchina dell’Inter, soprattutto dopo il triplete di Mourinho; ma per ora Sinisa ha allenato i nerazzurri solo come ‘secondo’.

Il Bologna sarà privo di Orsolini, infortunato. L’infermeria felsinea è piena considerando anche Dijks, Skov Olsen, Santander e Orsolini. Curiosità per lo scozzese Hickey, giocatore che all’Inter piace parecchio. Riconfermata davanti la strana coppia composta dal giovanissimo Barrow e dal veterano Palacio. Il Bologna, 12 punti in nove partite frutto di quattro pareggi, è reduce dalla vittoria in cassa (1-0) con il Crotone, una delle poche partite nelle quali la squadra rossoblu è riuscita a non subire gol.

VEDI ANCHE – Inter formazione 2020-21. Giocatori, tecnico, proprietà, Palmares

Inter-Bologna, dove vedere la partita streaming e Tv

La partita è in programma alle ore 20.45 a San Siro, stadio ovviamente ancora a porte chiuse. Arbitra Paolo Valeri coadiuvato da Fabiano Preti, Marco Bresmes e dal quarto uomo Maurizio Mariani. La partita sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma DAZN. Telecronaca di Pierluigi Pardo con commento tecnico di Massimo Gobbi.