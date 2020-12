L’Inter si gioca il tutto per tutto in Champions League contro lo Sparta Praga nell’ultimo turno della fase a gironi. Ecco come giocherà e dove vederla

Inter, ultima chiama per la Champions League – Tutto in 90’: rispettando quella che è la tradizione di una squadra (la ‘pazza Inter’) con la quale non bisogna mai dare nulla per scontato, l’Inter si gioca il suo futuro in Europa e molto della sua credibilità in una partita secca. L’avversario è lo Shakhtar Donetsk, squadra che ha un punto in più rispetto ai nerazzurri. All’andata in Ucraina fu 0-0.

La formazione dell’Inter

Tentare un pronostico è una lotteria: il girone è apertissimo a qualsiasi soluzione. Ma se, e solo se, Real Madrid e Borussia Moenchengladbach faranno il loro dovere fino in fondo cercando la vittoria. Il Real, per vincere il girone è costretto a vincere e anche i tedeschi in caso di parità non sarebbero più sicuri del primo posto. L’unica certezza dell’Inter è la necessità di una vittoria. In caso di parità a Madrid i nerazzurri andrebbero se non altro in Europa League. In caso di vittoria, indifferentemente di Real o Borussia, l’Inter passerebbe comunque come seconda classificata del girone.

Antonio Conte deve organizzarsi con alcune indisponibilità: fermo restando gli intoccabili Skriniar, Brozovic e Lukaku, i ballottaggi riguardano il secondo attaccante, con Lautaro Martinez in vantaggio su Alexis Sanchez e un ruolo da titolare a centrocampo dove il tecnico potrebbe anche puntare sull’amor proprio di Eriksen, usato con il contagocce e ormai quasi certamente destinato alla cessione. Sulle linee esterne spazio quasi certamente ad Achraf Hakimi ed Ashley Young al momento favoriti.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Young; Lautaro Martinez, Lukaku. All. Conte

Lo Shakhtar Donetsk

Lo Shakhtar Donetsk è una squadra straordinaria ricca che ha puntato tutto sulle migliori stelle brasiliane degli ultimi anni: a suon di decine di milioni di dollari sono arrivati Vitao dal Palmeiras, Teté dal Gremio, ma soprattutto Maycon e Dentinho dal Corinthians. Una squadra di grandi palleggiatori e contropiedisti, con straordinarie individualità. Il tecnico è il portoghese Luis Castro, 59 anni, alla sua prima esperienza fuori dal Portogallo dopo una carriera in ombra che è esplosa tardivamente.

SHAKHTAR DONETSK (4-2-3-1): Pyatov; Dodô, Bondar, Vitão, Matvienko; Stepanenko, Kovalenko; Tetê, Marlos, Taison; Dentinho. All. Castro

Dove vederla

Come tutte le partite di coppe europee anche Inter-Shakhtar sarà in diretta sulla piattaforma SKY: diretta dalle ore 20.55 su Sky Sport Uno e su Sky Calcio 252 con streaming su Now TV e Sky Go. Telecronaca di Massimo Marianella con il commento tecnico di Luca Marchegiani e gli interventi da bordocampo di Andrea Paventi e Alessandro Alciato.