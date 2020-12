Il Milan difende tre punti di vantaggio in Serie A e affronta a Marassi il Genoa. Formazione e dove vedere stasera la partita in Tv

Serie A, 12esima giornata: Genoa-Milan – Si gioca alle ore 20.45 al Luigi Ferraris di Marassi con diretta televisiva. Il Milan affronta una trasferta non impossibile sulla carta. Almeno a giudicare dal pessimo momento del Genoa e da dati statistici oggettivi che vedono il Milan uno dei migliori attacchi d’Europa mentre i rossoblù risultano una delle difese più fragili in assoluto del campionato.

Milan ancora imbattuto

Anche se il pareggio interno contro il Parma (2-2) ha lasciato un po’ di amaro in bocca ai tifosi rossoneri che rimpiangono i due punti di vantaggio in meno rispetto a inseguitrici che non mollano il colpo, il Milan resta in assoluto la squadra da battere. I rossoneri vanno avanti a suon di record.

Dall’inizio della stagione Il Milan ha sempre segnato almeno due goal a partita, superando ampiamente i primati che vedevano la squadra di Pioli mai così brillante dalla stagione del 1954. Il tutto nonostante le assenze di Ibrahimovic e Kjaer che hanno saltato tutte le ultime partite di campionato. Pronostico ampiamente dalla parte del Milan che a Marassi negli ultimi tre anni il Milan ha sempre vinto.

Per contro il Genoa è anche stata l’ultima squadra che ha battuto i rossoneri. In modo molto sorprendente il Grifone sbancò San Siro nel match dell’8 marzo scorso (immediatamente prima del lockdown che sospese il campoinato) vincendo 1-2 con gol di Pandev e Cassata. Da quel giorno il Milan non ha mai perso: 17 vittorie e sei pareggi in una striscia al momento ininterrotta di 23 risultati utili consecutivi.

La formazione del Milan

Pioli ha deciso di non rischiare Ibrahimovic, il cui rientro si avvicina dopo l’infortunio di Napoli mentre Kjaer è ancora indisponibile. A complicare le cose altri infortuni: quello di Gabbia, che regala una maglia da titolare a Pierre Kalulu. E quello di Bennacer, che riporta Tonali in campo dal primo minuto. Castillejo in campo insieme a Chalanoglu con Saelemaekers ancora indisponibile. Scelta obbligata davanti quella di Rebic.

MILAN : (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Romagnoli, Kalulu, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Calhanoglu, Rafael Leao; Rebic. Allenatore: Stefano Pioli.

Genoa-Milan, dove vederla in TV

Calcio d’avvio alle ore 20.45 al Luigi Ferraris di Marassi, ovviamente ancora una volta a porte chiuse. Il Genoa arriva dalla sconfitta interna contro la Juventus (1-3) e non vince in Serie A da quasi tre mesi: sette sconfitte e tre pareggi.

La partita sarà trasmessa da DAZN con la telecronaca di Stefano Borghi e il commento tecnico di Alessandro Budel. Arbitra Daniele Orsato coadiuvato sulle linee laterali da Ciro Carbone e Valerio Colarossi. Quarto uomo Antonio Giua, delegato al VAR Paolo Mazzoleni.

