Probabili formazioni Genoa-Juve, 11a giornata del campionato di serie A 2020/2021. I convocati di Andrea Pirlo per la partita. Gioca Cristiano Ronaldo, mentre Morata torna dalla squalifica e insidia Dybala



Genoa-Juventus probabile formazione – Finite, almeno per il momento, le notti europee, la Juventus è ospite del Genoa per l’11a giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Dopo la storica impresa contro il Barcellona in Champions League, Cristiano Ronaldo e compagni sono attesi – domenica 11 dicembre, ore 18:00 – da un’altra squadra rossoblù in un impegno non meno importante.

Se il girone di Coppa non poteva andare meglio di così, in campionato i bianconeri stanno faticando e sono scivolati al quarto posto, lontani 6 lunghezze dal Milan capolista. Un ulteriore passo falso rischierebbe di compromettere la corsa scudetto già a dicembre, uno scenario che Andrea Pirlo non può minimamente permettersi, a maggior ragione dopo il grande credito riscosso con la gara del Camp Nou.





Non se la passano di certo meglio gli uomini di Rolando Maran, fermi al diciannovesimo posto con 6 punti, in piena zona retrocessione. I favori del pronostico sono – ovviamente – dalla parte della Juve, anche se fanno paura i precedenti al Marassi. Dal 2011, infatti, lo stadio di Genova è quello in cui i bianconeri hanno perso più volte, ben 6, divise equamente fra Genoa e Sampdoria. Un fortino che, anche senza pubblico, potrebbe rivelarsi l’arma in più del Grifone.

Genoa-Juve probabile formazione

Ormai consueto 3-4-1-2 per Pirlo, un modulo che – con la scalata di un centrale – diventa un 4-4-2 in fase difensiva. Fra i pali, Gianluigi Buffon – il portiere titolare nella storica notte del Camp Nou – dovrebbe lasciare i guantoni a Wojciech Szczesny.

Davanti a lui, con capitan Chiellini e Merih Demiral ancora ai box, potrebbe esserci un turno di riposo per Matthijs de Ligt. Da quando è rientrato dopo l’operazione alla spalla, l’olandese è sempre sceso in campo e ora potrebbe aver accumulato un po’ di fatiche e scorie. In caso di turnover, è pronto a sostituirlo Danilo nel (quasi) inedito ruolo di centrale, con Alex Sandro terzo “braccetto” della difesa.

Sulle fasce, impossibile togliere una maglia da titolare a Juan Cuadrado che sta attraversando un grande periodo di forma ed è stato fra i migliori anche contro il Barca: palla al bacio per l’inserimento di McKennie e ottavo assist in stagione. A sinistra, invece, potrebbe essere il turno di Federico Chiesa, l’ala offensiva della rosa che più sembra aver capito il doppio lavoro richiesto da Pirlo ai suoi esterni.

Detto di McKennie, proprio il texano sembrerebbe favorito per partire dal primo minuto, anche se rimane forte la concorrenza di Adrien Rabiot, un giocatore che il tecnico ha più volte elogiato in conferenza stampa. Al suo fianco, un Arthur sempre più calato nelle vesti del regista davanti alla difesa è in vantaggio su Rodrigo Bentancur.

Dietro alle punte, potrebbe esserci un po’ di riposo per Aaron Ramsey. I muscoli di seta del gallese vanno preservati e il suo impegno – da inizio stagione – è stato sempre centellinato. Proprio per questo, potrebbe rivedersi dall’inizio Dejan Kulusevski. Dopo un ottimo avvio di stagione, il motore dell’ex Parma sembra essersi un po’ inceppato e – al Marassi – cercherà riscatto.

Genoa-Juve: torna Morata, ballottaggio in attacco

Il giudice sportivo ha accolto il ricorso della Juventus e ha ridotto le giornate di squalifica di Alvaro Morata: dopo aver saltato il derby, lo spagnolo ci sarà contro il Genoa. La titolarità di Paulo Dybala – fino a questo momento scontata – è finita così in bilico. Difficile che Andrea Pirlo si privi ancora di Cristiano Ronaldo e così, per il posto in attacco al suo fianco, è ballottaggio aperto.

Per quanto dimostrato finora, l’ex Atletico Madrid è ovviamente il partner migliore di CR7. I due si cercano e si trovano e per di più Morata, con i suoi movimenti senza palla, crea quello spazio necessario al portoghese. Non è ancora decollata, invece, l’intesa con la Joya. Per non venire soffocati dai difensori avversari, entrambi finiscono per galleggiare lontani dalle zone centrali, con la conseguenza che nessuno occupa l’area. Un problema a cui Pirlo – almeno per il momento – non ha ancora trovato soluzione.

Il campo ha parlato chiaro e, alla fine, anche contro il Grifone potrebbe spuntarla Morata. Il ballottaggio, però, resta apertissimo e Dybala proverà fino all’ultimo a insidiare lo spagnolo e, soprattutto, ad avere una chance per raddrizzare la sua deludente stagione.

Il Genoa di Maran, invece, sceglie un solido 4-4-2, con tanti ex della gara dal primo minuto. In porta, infatti, ci sarà Mattia Perin, mentre a centrocampo spazio a Stefano Sturaro. Ancora di proprietà della Juventus sono poi Luca Pellegrini, terzino che sarà alzato nel ruolo di ala, e Marko Pjaca. Il croato sarà il partner d’attacco di Gianluca Scamacca, il baby bomber italiano da molti paragonato a Zlatan Ibrahimovic.

Probabile formazione Juventus (modulo 3-4-1-2):

Szczesny; Danilo, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Arthur, McKennie, Chiesa; Kulusevski; Cristiano Ronaldo, Morata (All. Pirlo).

Ballottaggi: Alex Sandro-de Ligt 55%-45%; McKennie-Rabiot 60%-40%; Arthur-Bentancur 60%-40%; Kulusevski-Ramsey 70%-30%; Morata-Dybala 55%-45%.

Probabile formazione Genoa (modulo 4-4-2):

Perin; Ghiglione, Goldaniga, Bani, Masiello; Lerager, Radovanic, Sturaro, Pellegrini; Pjaca, Scamacca (All. Maran).

Dopo la perfetta notte di Barcellona, i bianconeri vanno a Genova per confermare quanto di buono fatto vedere in Champions League e per lanciare l’assalto in classifica al Milan di Pioli. I precedenti del Marassi spaventano, anche se con un Cristiano Ronaldo formato Camp Nou tutto è più semplice. Appuntamento a domenica, ore 18:00, per Genoa-Juventus.

