Probabili formazioni Ferencvaros-Juventus – 3° partita del girone G di Champions League 2020/2021.Torna Cristiano Ronaldo da titolare. La formazione dei giocatori della Juve scelta da Andrea Pirlo

Ferencvaros-Juve probabile formazione – Torna la Champions League e mercoledì 4 novembre, alle ore 21,00, la Juventus sfida il Ferencvaros nella sua terza partita europea. Dopo la sconfitta col Barcellona, i bianconeri sono fermi a tre punti nel girone G, mentre gli ungheresi, vera Cenerentola del torneo, hanno mosso la classifica col pareggio in extremis per 2-2 contro la Dinamo Kiev dell’ultima uscita.

Fra le fila della Juve, la notizia è sicuramente il ritorno dal primo minuto di Cristiano Ronaldo in quella che è la sua competizione prediletta. Il portoghese, costretto a causa della quarantena a saltare la gara col Barca (e la sfida nella sfida con Lionel Messi), è già sceso in campo contro lo Spezia: due gol in poco più di mezz’ora e un messaggio lanciato in prima persona a tutte le avversarie.

Cristiano Ronaldo after the game: “CRISTIANO IS BACK.” 🐐pic.twitter.com/F6Fuvi2eOF — The CR7 Timeline. (@TimelineCR7) November 1, 2020

CR7 a parte, la Juventus ha indubbiamente dalla sua i favori del pronostico nella gara contro il Ferencvaros, sì campione del campionato magiaro, ma poco più di una favola a questi livelli. Gli ungheresi, però, hanno dimostrato di saperci stare eccome in Champions League, pareggiando all’ultimo respiro contro la più titolata Dinamo Kiev. Andiamo a vedere, allora, le probabili formazioni di Ferencvaros-Juventus.

Vedi anche Ronaldo gol Juventus

Probabile formazione Ferencvaros-Juve



Abbandonato l’ibrido 3-4-1-2 mostrato nelle prime partite e accantonato – almeno per la Champions League – il centrocampo a 3 fatto vedere con lo Spezia, la Juventus dovrebbe scendere in campo con un classico 4-4-2. In ogni caso, nessun dubbio fra i pali dove i guantoni torneranno nelle mani di Wojciech Szczesny, tenuto a riposo nell’ultima gara di campionato.

Davanti a lui, con Demiral squalificato, spazio a Bonucci in coppia con capitan Giorgio Chiellini, recuperato anche se non al meglio. De Ligt, invece, si è allenato parzialmente col gruppo, ma il suo rientro in campo avverrà – molto probabilmente – dopo la sosta per le Nazionali, così come quello di Alex Sandro. Con il brasiliano ai box, allora, le fasce saranno presidiate dal solito Juan Cuadrado e da Danilo: l’ex Manchester City, dopo una prima deludente stagione in bianconero, sta convincendo sia da terzino che da centrale aggiunto e non è detto che debba per forza scivolare in panchina una volta che gli infortunati rientreranno.

In mediana, invece, dovrebbe essere sicuro del posto Arthur Melo che, contro lo Spezia, ha mostrato forse per la prima volta tutte le sue qualità tecniche da regista. Il suo scudiero, probabilmente, sarà Adrien Rabiot, in gol in campionato e – almeno in queste prime uscite – più pimpante di uno spento Rodrigo Bentancur. Attenzione anche all’ipotesi McKennie, soprattutto se Pirlo – alla fine – dovesse confermare il centrocampo a 3.

Sugli esterni, dovrebbe tornare dal primo minuto Dejan Kulusevski, tenuto a riposo contro lo Spezia e – Barcellona a parte – sembrato uno degli uomini più . Sull’out di sinistra, invece, Federico Chiesa parte nettamente avanti rispetto a un acciaccato Aaron Ramsey, tenuto a riposo coi blaugrana ed entrato solo nel secondo tempo nell’ultima gara di campionato.

Davanti, ovviamente, non si discute la titolarità di Cristiano Ronaldo che, smaltita a pieno la ruggine della quarantena, guiderà l’attacco bianconero. Il tandem offensivo dovrebbe essere completato da Alvaro Morata più che da Paulo Dybala (fisiologicamente appannato dopo la lunga assenza dai campi). Lo spagnolo sta vivendo davvero un magic moment e, dopo i tre gol annullati dal Var in Champions League, è andato a segno (stavolta in posizione regolare) anche contro lo Spezia.

Probabile formazione Juventus (modulo 4-4-2):

Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini Danilo; Kulusevski, Rabiot, Arthur Melo, Chiesa; Cristiano Ronaldo, Morata. (All. Pirlo).

Ballottaggi: Rabiot 60%-Bentancur 40%, Chiesa 70%-McKennie 30%, Morata 80%-20% Dybala.

Probabile formazione Ferencvaros (modulo 4-3-3):

Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Somalia, Siger, Kharatin; Zubkov, Isael, Tokmac Nguen. (All. Rebrov)

Ferencveros-Juventus: la partita di Champions League

La partita di Champions League Ferencveros-Juventus si giocherà mercoledì 3 novembre, alle ore 21,00, all’interno dello stadio Groupama Arena di Budapest, casa della squadra ungherese. Nella massima competizione europea, i bianconeri sono reduci dal ko contro il Barcellona, ma ritrovano un Cristiano Ronaldo in più.

Con due successi nella doppia sfida, poi, la Juve di Andrea Pirlo potrebbe archiviare con anticipo la pratica del passaggio del turno. La Juve, infatti, salirebbe a nove punti, con la Dinamo Kiev – molto probabilmente – sconfitta in entrambe le sfide dal Barca e ancora ferma a uno. A quel punto, i bianconeri avrebbero da giocarsi solo il primo posto nel girone con un’eventuale trionfo al Camp Nou.

In Champions League, però, non è mai facile vincere in trasferta e l’ultimo pareggio dimostra che gli ungheresi non ci stanno a fare la parte della vittima sacrificale. Quando suona la musichetta della Champions League, niente è più scontato. La Juve lo sa e per questo si prepara al meglio all’appuntamento di mercoledì sera. Serve una vittoria contro il Ferencveros per passare – senza tanti patemi – il girone. E con Ronaldo in campo, tutto diventa sempre più facile.

Vedi anche: Juve Champions League calendario