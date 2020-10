Probabile formazioni Crotone-Juventus – 4ª giornata di Serie A 2020/2021. Modulo e giocatori scelti da Pirlo per la prossima partita della Juve.

Crotone-Juventus probabili formazioni – Sabato 17 ottobre, alle ore 20:45, la Juventus sarà impegnata in trasferta contro il Crotone per l’anticipo serale della 4ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Dopo la sfida rinviata col Napoli e la sosta per le nazioni, la squadra di coach Andrea Pirlo scenderà in campo a tre settimane dall’ultimo appuntamento, il pareggio per 2-2 contro la Roma dello scorso 27 settembre.

Un po’ di ruggine nelle gambe, dunque, ma tanta voglia di far bene e non perdere contatto con la coppia di testa, Milan e Atalanta, ancora a punteggio pieno. Grazie alla decisione del giudice sportivo di concedere il 3-0 a tavolino contro il Napoli, infatti, la Juve si trova ora a sette punti in tre gare, a due lunghezze dalla vetta.

Se è pur vero che ogni avversario in Serie A non va sottovalutato, l’inizio di campionato del Crotone rimane abbastanza confortante per i bianconeri. Gli uomini di Giovanni Stroppa sono reduci da tre sconfitte in altrettante partite, con il non invidiabile score di due gol fatti e ben dieci incassati.

Attenzione, comunque, ad abbassare la guardia: un monito ben rappresentato dall’1-1 di due stagioni fa, con la rovesciata da applausi di Simy Nwanko che regalò 1 punto insperato ai calabresi. Per di più, i bianconeri arrivano alla sfida con qualche defezione, compresa quella – causa Covid – di Cristiano Ronaldo. Andiamo a vedere, allora, le probabili formazioni di Crotone-Juve.

Probabile formazione Crotone-Juve

La Juventus dovrebbe continuare nel solco del 3-4-1-2, il modulo tattico scelto fin qui dall’allenatore. Fra i pali, Gianluigi Buffon insidia il numero 1 bianconero, Wojciech Szczesny, che potrebbe essere tenuto a riposo in vista della Champions League.

Con De Ligt ancora out dopo l’operazione alla spalla (e rimarrà ai box fino a novembre), Andrea Pirlo dovrebbe confermare la linea a tre formata dai veterani Bonucci-Chiellini e dalla sorpresa Danilo, apparso in netta crescita rispetto all’opaca scorsa stagione. Ancora panchina per Merih Demiral.

Sulle fasce, l’arrivo di Federico Chiesa non dovrebbe – almeno per il momento – ribaltare le gerarchie. Con Alex Sandro sempre fermo ai box, le corsie esterne saranno occupate ancora una volta da Juan Cuadrado e Gianluca Frabotta.

Maggiori dubbi, invece, su chi guiderà il centrocampo bianconero. Di sicuro, non ci sarà Weston McKennie, fermato dalla positività al coronavirus, mentre torna Adrien Rabiot che ha “scontato” la squalifica nel 3-0 contro il Napoli. Il francese si giocherà una maglia nella mediana a due con Arthur Melo e Rodrigo Bentancur.

In posizione da trequartista, la pausa nazionali ha restituito un Aaron Ramsey con qualche problema fisico: niente di grave, ma il gallese dovrebbe essere tenuto a riposo precauzionale in vista della Champions League. Al suo posto, pronto Dejan Kulusevski.

Davanti, con Cristiano Ronaldo in quarantena e Paulo Dybala ancora alla ricerca della forma migliore, spazio ad Alvaro Morata e al nuovo acquisto, Chiesa. La disposizione di partenza sarà questa, ma non è da scartare l’ipotesi 3-4-3 a partita in corso, con l’ex Atletico punta centrale e Kulusevski spostato all’altezza dei due attaccanti.

Solito 3-5-2, invece, per il Crotone. Fra gli “squali”, occhi puntati sull’attaccante Simy Nwanko, gigante nigeriano autore – come detto – di un’incredibile rete in rovesciata due anni fa e già andato a segno, anche se solo su rigore, in questo inizio di campionato.

Probabile formazione Juventus (modulo 3-4-1-2):

Buffon; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur Melo, Rabiot, Frabotta; Kulusevski; Chiesa, Morata (All. Pirlo).

Probabile formazione Crotone (modulo 3-5-2):

Cordaz; Magallan, Djidji, Golemic; Molina, Petriccione, Cigarini, Vulic, Reca; Messias, Simy (All. Stroppa)

Crotone Juve dove vederla in tv

La partita Crotone-Juventus si giocherà sabato 17 ottobre, alle ore 20:45, allo stadio Ezio Scida, casa dei rossoblu. La sfida fa parte della 4ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. Dopo il peggioramento dei dati sul covid-19, il match dovrebbe giocarsi ancora con un pubblico di 1.000 spettatori.

I tifosi potranno comunque vedere la partita in diretta su Dazn, tramite una smart tv o scaricando l’applicazione sul vostro dispositivo mobile. Ma non finisce qui perché la sfida sarà visibile anche su DAZN1 (numero 209 del satellite) da coloro che hanno sottoscritto un abbonamento Sky-DAZN.

Dopo tre lunghe settimane d’attesa, torna dunque la nuova Juventus di Andrea Pirlo. Nonostante la disparità – almeno sulla carta – delle forze in campo, la gara dello Scida sarà indicativa di cosa possa davvero fare questa squadra. Ma soprattutto se sia la Bella, come contro la Samp, o la Bestia, la “faccia” mostrata nella deludente prestazione dell’Olimpico. Appuntamento a Crotone-Juventus di sabato 17 ottobre per scoprirlo.

