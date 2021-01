Dopo la vittoria dell’Inter nel big match contro la Juventus, il Milan cerca di riprendersi il primo posto in classifica: si gioca alla Sardegna Arena (ore 20.45)

Serie A, 18esima giornata, Cagliari-Milan – Ora tocca al Milan. La squadra rossonera, sempre capolista e capace di rilanciarsi dopo la brutta sconfitta del 6 gennaio contro la Juventus, non più sola al comando della graduatoria. Al suo fianco c’è l’Inter, reduce dalla splendida vittoria per 2-0 contro la Juventus nel big match del 18esimo turno.

Milan, soliti problemi

Nel Milan torna Zlatan Ibrahimovic dal primo minuto, e non potrebbe esserci notizia migliore per una squadra che da mesi lotta con indisponibilità e assenze. Ma contemporaneamente la squadra rossonera dovrà rinunciare a Theo Hernandez e Calhanoglu, vale a dire due tra i giocatori più in forma del momento, entrambi positivi al Covid. La squalifica di Rafael Leão complica ulteriormente i piani di Stefano Pioli che tanto per cambiare è costretto a fare delle scelte obbligate.

VEDI ANCHE Milan formazione 2020-21

Le formazioni

Il Cagliari di Eusebio Di Francesco è ancora senza Nandez (sempre squalificato). In attacco giocherà Simeone dal primo minuto. La squadra rossoblu è in grande difficoltà: quattro sconfitte consecutive, un solo punto nelle ultime cinque partite, hanno risucchiato il Cagliari nella zona bassissima della classifica. Nel Cagliari indisponibili anche Faragò, Klavan, Luvumbo, Carboni e Rog, oltre a Pisacane che per altro è sulla lista di partenza.

Il Milan ha ufficializzato l’arrivo di Manduzkic, sei mesi di contratto che garantiscono grande qualità e un po’ di scelta in più a Pioli. In campo dal primo minuto Castillejo, Hauge (in ballottaggio con Daniel Maldini) e Brahim Diaz visto che Rebic non è ancora disponibile. Tra i convocati anche Meité, appena acquistato dal Torino.

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Zappa, Walukiewicz, Godin, Lykogiannis; Nainggolan, Marin, Oliva; Joao Pedro, Sottil; Simeone. Allenatore Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessié, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Hauge; Ibrahimovic. Allernatore Pioli.

Statistiche e programma TV

Sono 76 i precedenti in Serie A tra Cagliari e Milan: 42 le vittorie rossonere, la squadra che ha vinto in assoluto di più contro i sardi che da negli ultimi tre scontri diretti non sono mai riusciti a segnare nemmeno un gol al Milan. Ibrahrimovic invece ha trovato il gol in tutte le sue ultime sei sfide con i sardi, e con maglie diverse.

Il match sarà diretto da Rosario Abisso coadiuvato dai guardalinee Stefano Liberti e Alessio Tolfo con Fabrizio Pasqua quarto uomo e Davide Massa addetto al VAR.

Si gioca alle 20.45 con diretta su Sky Sport Serie A: telecronaca di Federico Zancan con il commento tecnico di Daniele Adani.

VEDI ANCHE: CALENDARIO SERIE A PARTITE SKY DAZN