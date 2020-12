L’Inter torna in campo per l’11esimo turno del campionato di serie A dopo la disastrosa parentesi infrasettimanale che l’avete fuori dall’Europa. Tante le polemiche intorno ad Antonio Conte

Cagliari-Inter, 11esimo turno di Serie A – L’Inter, ancora una volta, si trova nel mezzo di una situazione assolutamente non facile. Fuori dall’Europa, con una posizione di rincorsa sui cugini del Milan in campionato, tra tante polemiche. Non solo per l’eliminazione dalla Champions League ma anche per le prestazioni della squadra nerazzurra che, soprattutto in Europa, sono state largamente al di sotto delle aspettative dei suoi tifosi…

Inter in affanno

A distanza di poche ore dalla cocente delusione per l’eliminazione in Champions League, l’Inter deve tornare in campo. Il tutto dopo che Conte ha affrontato a muso diro i giornalisti, suscitando anche alcune polemiche per la sua assoluta mancanza di autocritica di fronte a una squadra che ha platealmente deluso le aspettative.

Antonio Conte deve cercare di serrare le fila di una squadra in difficoltà. Lukaku sembra aver smarrito la vena del goal. Lautaro Martínez, ancora una volta, è sembrato in affanno così come in tutti i momenti in cui gli si chiede di essere decisivo. Vidal, dal canto suo, più che l’uomo decisivo è stata la vera palla al piede nelle partite più importanti che l’hanno visto commettere errori, farsi espellere o essere indisponibile. In tutto questo ripartire con la testa al campionato non sarà facile: ma è determinante.

La formazione dell’Inter

In campionato, se non altro, l’Inter può puntare su un momento particolarmente positivo e su una striscia di tre vittorie consecutive che a Cagliari dovrà continuare, se i nerazzurri vogliono mantenere immutato, o magari ridurre, il distacco nei confronti del Milan che giocherà nel posticipo serale contro il Parma. L’Inter, fuori casa, oggi ha ottenuto tre vittorie.

Non è escluso che Conte possa lasciare un turno di riposo a Lukaku che contro lo Shakhtar Donetsk è sembrato piuttosto affaticato. Anche Martinez non ha convinto, ma è difficile che l’Inter possa rinunciare a entrambi. Probabile la coppia Lukaku-Sanchez.

L’esclusione di Eriksen dai piani di Conte sembra ormai cosa palese, ma il danese potrebbe giocare al posto di Barella, uno dei migliori contro lo Shakhtar ma in grande difficoltà per via di una caviglia ancora in disordine che richiede riposo.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Gagliardini, Brozovic, Eriksen, Perisic; Sanchez, Lukaku. All. Conte.

Cagliari-Inter dove vederla in tv

La partita è in programma alle ore 12.30 alla Sardegna Arena di Cagliari, stadio ovviamente ancora a porte chiuse. Arbitra Fabrizio Pasqua coadiuvato da Daniele Bindoni, Edoardo Raspollini e dal quarto uomo Livio Marinelli. La partita sarà trasmessa in diretta dalla piattaforma DAZN. Telecronaca di Massimo Callegari con commento tecnico di Roberto Cravero.