Probabile formazione Benevento – Milan Per molti tifosi rossoneri, Benevento-Milan è la partita del gol all’ultimo minuto del portiere Brignoli, il punto forse più basso della recente storia del Diavolo. Da quella gara del 3 dicembre 2017 (e in mezzo c’è stata anche la vittoria delle Streghe a San Siro per 0-1, rete di Iemmello) le cose sono però cambiate. Il Milan viene da un 2020 da incorniciare, in cui ha conquistato la vetta della serie A ed è ancora imbattuto in campionato.

Proprio per questo, gli uomini di Stefano Pioli vogliono iniziare col piede giusto anche il nuovo anno e gettarsi alle spalle gli inquietanti precedenti contro il Benevento (gli unici due nella massima serie). Una sfida che diventa ancora più affascinante quando si guarda alla panchina della squadra campana, là dove siede una leggenda dei rossoneri, “Superpippo” Inzaghi. Gli ingredienti ci sono tutti, manca solo il fischio d’inizio: stasera, ore 18:00, allo stadio Ciro Vigorito. Vi aspetta Benevento-Milan.

Benevento-Milan: i convocati per la partita

Il Milan recupera Kjaer e Castillejo, ma sono ancora tanti i tasselli in infermiera. Sono out dalla lista dei convocati, infatti, Bennacer, Saelemaekers, lo squalificato Theo Hernandez e soprattutto Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese convive da settimane con un problema al polpaccio che, probabilmente, gli farà saltare anche il prossimo big match, quello con la Juventus. Questa la lista completa diramata da Pioli:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tatarusanu

Difensori: Calabria, Conti, Dalot, Duarte, Kalulu, Kjaer, Musacchio, Romagnoli.

Centrocampisti: Calhanoglu, Castillejo, Diaz, Frigerio, Hauge, Kessie, Krunic, Tonali.

Attaccanti: Colombo, Leao, Maldini, Rebic. Portieri: Montipò, Manfredini, Lucatelli, Gori Difensori: Letizia, Tuia, Glik, Foulon, Pastina, Barba Centrocampisti: Del Pinto, Basit, Tello, Dabo, Improta, Insigne, Schiattarella, Ionita, Hetemaj Attaccanti: Lapadula, Caprari, Di Serio, Moncini, Sau

Benevento-Milan: probabile formazione

La probabile formazione vede il Milan andare a Benevento con l’ormai consueto 4-2-3-1. Davanti a Gianluigi Donnarumma, intoccabile, ci saranno Calabria, Romagnoli, il recuperato Kjaer e Diogo Dalot, schierato a sinistra al posto dello squalificato Theo Hernandez.

I)n mediana, con Bennacer ancora out a lungo, giocano Franck Kessié, sempre più leader in campo, e l’azzurrino Sandro Tonali. Per i 3 dietro la punta, le scelte sono (quasi) obbligate: spazio a Brahim Diaz, Calhanoglu e Rebic. Pioli, infatti, non può contare sull’infortunato Saelemaekers, mentre Castillejo – non al meglio – va solo in panchina, così come Hauge. In attacco, l’unica punta a disposizione è Rafael Leao.

Inzaghi sceglie “l’albero di Natale” e disegna il suo Benevento col 4-3-2-1. La difesa sarà guidata da Kamil Glik, esperto centrale con un passato al Torino e al Monaco, mentre davanti l’uomo più pericoloso è proprio l’ex Gianluca Lapadula, al Milan nella stagione 2016/2017.

Probabile formazione Milan (modulo 4-2-3-1):

Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Dalot; Kessié, Tonali; Diaz, Calhanoglu, Rebic; Leao (All. Pioli).

Probabile formazione Benevento (modulo 4-3-2-1):

Montipò; Letizia, Glik, Tuia, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Improta, Caprari; Lapadula (All. Inzaghi).

Benevento-Milan: dove vedere in tv e in streaming la partita

Benevento-Milan sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva da Sky. Per vedere la partita, dunque, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento che includa il pacchetto “calcio” e sintonizzarsi ai canali Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) o Sky Sport HD, numero 251 del satellite. Niente match, invece, su Dazn.

Il match Benevento-Milan può essere seguito dai clienti Sky anche in diretta streaming grazie al servizio Sky Go. Infatti, sarà possibile seguire la partita online sul vostro personal computer, notebook, smartphone o tablet semplicemente accedendo al sito ufficiale della piattaforma o scaricando l’applicazione per sistemi iOS ed Android. Sedetevi e tenetevi pronti: alle ore 18:00, inizia Benevento-Milan.

