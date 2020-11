Probabili formazioni Benevento-Juventus, partita della 9° giornata del campionato italiano di serie A. I convocati della Juve: assente Cristiano Ronaldo.

Benevento-Juve probabile formazione – Il calcio non si ferma mai in questo tour de force pre-natalizio. E così, dopo il 2-1 in Champions League contro il Ferencvaros, torna subito la Serie A e la Juventus è ospite del Benevento nella 9° giornata di campionato. Sabato 28 novembre, alle ore 18:00, i bianconeri scenderanno in campo allo stadio Ciro Vigorito, casa della squadra campana, cercando di bissare il successo maturato nell’ultima sfida contro il Cagliari.

In questo avvio di Serie A, infatti, gli uomini di Andrea Pirlo non sono ancora riusciti a raccogliere due vittorie di fila, venendo sempre interrotti sul più bello dalla deludente serie di pareggi contro Roma, Crotone, Hellas Verona e Lazio, con il gol beffa di Caicedo. L’obiettivo, dunque, è trovare quella continuità di prestazioni finora mancata e che ha fatto scivolare i bianconeri in un inusuale quarto posto, a -4 dal Milan capolista.





Benevento Juve, i convocati

Se l’avversario, il neopromosso Benevento, non è uno dei più quotati del campionato, l’ostacolo maggiore sembra arrivare dall’infermeria. L’allenatore bianconero, infatti, deve fare i conti con diverse assenze nel pacchetto difensivo: sicuramente non saranno della partita capitan Chiellini e Demiral, mentre Leonardo Bonucci, regolarmente convocato, prova il recupero in extremis dal primo minuto.

Ma la notizia di giornata è in attacco. Cristiano Ronaldo non è stato convocato e, dunque, non partirà insieme alla squadra verso Benevento. Per il portoghese non si dovrebbe trattare di un problema muscolare, ma di semplice turnover in vista dei tanti impegni in campionato e Champions League.

Fatte queste premesse sui giocatori a disposizione di mister Pirlo, andiamo a vedere le probabili formazioni di Benevento-Juventus.

Probabile formazione Benevento-Juve



Dal punto di vista tattico, Pirlo sembra aver ormai definitivamente cucito addosso alla sua Juventus un asimmetrico 4-4-2. Dopo il turno di riposo contro il Cagliari, fra i pali tornerà Wojciech Szczesny, complice anche un problema al polpaccio per Gianluigi Buffon.

Davanti a lui, come detto, scelte (quasi) obbligate. In mezzo ci sarà sicuramente Matthijs de Ligt, tornato dopo una fastidiosa operazione alla spalla e diventato già leader della difesa. Al suo fianco, tutto dipenderà dalle condizioni di Leonardo Bonucci: nel caso il numero 19 non ce la facesse dal primo minuto, è pronto Danilo da centrale come contro il Ferencvaros. Le fasce, invece, saranno presidiate dall’instancabile Juan Cuadrado a destra e da Alex Sandro sull’out mancino (sempre che l’ex Manchester City non venga dirottato a sinistra con il rientro di Bonucci). Solo panchina per la sorpresa Frabotta.

Tanti dubbi anche in mezzo al campo. Mentre sembra essere certo del posto Adrien Rabiot, in crescita e rimasto a riposo in Champions League, è aperto ballottaggio per chi lo affiancherà: al momento, la garra di Rodrigo Bentancur è in vantaggio sulla classe di Arthur Melo, calatosi ormai perfettamente nel ruolo di regista della mediana a due.

Sulla fasce, con l’ipotesi Weston McKennie momentaneamente accantonata dopo il deludente esperimento in Europa, dovrebbero rivedersi dal primo minuto Dejan Kulusevski e Federico Chiesa. Sembra partire un po’ indietro, invece, un recuperato – almeno parzialmente – Bernardeschi, galvanizzato dal gol in Nazionale.

Senza CR7 davanti spazio al tandem composto da Alvaro Morata e Paulo Dybala, una coppia che sta attraversando due momenti opposti. Il magic moment dell’ex Atletico Madrid, infatti, è stato confermato anche dal gol decisivo in Champions League, mentre la notte europea ha restituito una “Joya” ancora opaca e alla ricerca della forma migliore. Ora però l’argentino avrà l’opportunità di trovare il primo gol in questa serie A e di rilanciarsi come quel numero 10 di cui la Juve non può proprio fare a meno.

L’allenatore dei giallorossi, l’ex bomber Filippo Inzaghi, schiera il suo Benevento con il solito albero di Natale, il 4-3-2-1. Sulla trequarti campo, insieme al fratello di Lorenzo Insigne, Roberto, giocherà il fantasista Caprari, ritornato dalla squalifica rimediata contro lo Spezia. In attacco, invece, l’uomo più pericoloso è Gianluca Lapadula, numero 9 con un passato nel Milan.

Probabile formazione Juventus (modulo 4-4-2):

Szczesny; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata (All. Pirlo).

Ballottaggi: Bonucci 55%-45% Alex Sandro; Bentancur 60%-40% Arthur Melo; Chiesa 60%-40% Bernardeschi; Dybala 70%-Ramsey 30%.

Probabile formazione Benevento (modulo 4-3-2-1):

Montipo’; Maggio, Glik, Caldirola, Barba; Ionita, Schiattarella, Hetemaj; Insigne R., Caprari; Lapadula (All. Inzaghi).

Dopo la convincente vittoria contro il Cagliari e il meno brillante successo in Champions League (ma che è valso la qualificazione agli ottavi di finale), i bianconeri vanno a Benevento per accorciare sul Milan capolista e per dimostrare che, come detto da Pirlo in conferenza stampa, “gli esperimenti sono finiti“. L’appuntamento è già cerchiato sul calendario: sabato 28 novembre, ore 18:00. Sempre che i giallorossi non facciano vedere le Streghe a una Juventus senza Cristiano Ronaldo.

Vedi anche: Formazione Juventus