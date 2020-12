Probabili formazioni Barcellona-Juventus, ultima partita del girone G di Champions League 2020/2021. I bianconeri vanno al Camp Nou a caccia del primo posto: Cristiano Ronaldo sfida Messi. I convocati di Pirlo e dove vedere la partita



Barcellona-Juventus probabile formazione – La Champions League è alle porte e la Juventus va a Barcellona nell’ultima partita del girone G. In palio c’è il primo posto, anche se ai bianconeri serve un miracolo. Gli uomini di Andrea Pirlo dovranno provare a ribaltare la gara d’andata e vincere al Camp Nou con un risultato migliore di 0-2.

La sfida nella sfida sarà quella fra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi. Eterni rivali e simboli calcistici più lucenti della loro generazione, i due si troveranno contro per la prima volta da quando CR7 ha lasciato il Real Madrid. Il portoghese, infatti, aveva saltato il match dell’Allianz Stadium perché ancora positivo al coronavirus, una delle tante gare in cui i bianconeri – senza di lui – sono apparsi in grossa difficoltà. (Nel video gli allenamenti della Juve)





Questa volta, invece, Ronaldo sarà della partita e proverà a trascinare i compagni verso l’impresa. A fargli da scudiero, poi, tornerà a esserci quell’Alvaro Morata a cui – nella sfida d’andata – il Var e un po’ di sfortuna hanno tolto tre reti per fuorigioco. Pirlo si affida alla sua coppia “da notti europee” per andare a caccia del primo posto, un traguardo che rilancerebbe con forza il suo progetto anche in campionato. Ma andiamo a vedere tutte le probabili formazioni di Barcellona-Juventus.

Vedi anche: Morata stipendio

Barca-Juve probabile formazione

Dopo un inizio di stagione all’insegna di continui esperimenti, ora Pirlo sembra aver cucito addosso alla sua Juve un preciso “vestito tattico”, un modulo a metà fra il 3-4-1-2 e il 4-4-2 che vedremo anche in Champions League. In porta, Gianluigi Buffon ha superato i problemi al polpaccio e dovrebbe essere preferito a Wojciech Szczesny. Il polacco sta attraversando un grande momento di forma e, in ottica turnover, potrebbe essere risparmiato per le prossime gare di campionato.

Con capitan Chiellini e Merih Demiral ancora ai box, la coppia centrale sarà composto da Matthijs de Ligt e Leonardo Bonucci, galvanizzato dal gol che ha deciso la gara contro il Torino. A completare la difesa, ci saranno Juan Cuadrado a destra, reduce dai due assist e dalla partita super del derby, e Alex Sandro a sinistra. Al momento, il brasiliano è in vantaggio su Danilo e – per la prima volta in stagione – Pirlo starebbe proprio pensando di proporre dall’inizio due terzini di spinta come il colombiano e il numero 12.

A centrocampo, dovrebbe essere sicuro di un posto il grande ex della sfida, Arthur Melo, preservato contro il Toro e pronto a guidare la mediana a due bianconera. C’è bagarre, invece, per chi lo affiancherà: alla fine, potrebbe spuntarla proprio Weston McKennie, il giocatore forse meno quotato, ma che – nelle ultime gare – ha mostrato un migliore momento di forma (testimoniato anche dalla prima rete in Italia).

Tanti dubbi anche sugli esterni. Dopo un ottimo avvio di stagione, Dejan Kulusevski sembra essersi preso una fisiologica pausa e, contro il Barca, dovrebbe rimanere fuori. Spazio, allora, a Federico Chiesa a destra e ad Aaron Ramsey a sinistra. Il gallese, a cui sono stati centellinati gli impegni per averlo al top della condizione, avrà licenza di accentrarsi e giocare fra le linee per provare a trovare l’imbucata vincente per le punte.

E parlando di attacco, è già decisa la coppia titolare: Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. I due si trovano a meraviglia e, soprattutto nelle notti europee, hanno mostrato di poter essere letali per chiunque con le loro accelerazioni. Va in panchina, invece, Paulo Dybala, ancora alla ricerca della migliore forma fisica e inseguito dai dubbi – sempre più assillanti – sulla sua incompatibilità con CR7.

Come la Juventus, anche il Barcellona non sta attraversando un buon momento in campionato e, dopo l’ultima sconfitta col Cadice, è scivolato al nono posto della Liga. Finora, le cose sono andate meglio in Champions League e, in vista della prossima gara, l’allenatore Ronald Koeman disegna il suo Barca col 4-2-3-1. La stella dei blaugrana, Lionel Messi, agirà dietro all’unica punta Braithwaite, mentre l’ex Miralem Pjanic, recentemente lamentatosi per lo scarso impiego, dovrebbe andare ancora una volta in panchina.

Vedi anche: Giocatori Juve

Probabile formazione Juventus (modulo 4-4-2):

Buffon; Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Arthur, McKennie, Ramsey; Cristiano Ronaldo, Morata (All. Pirlo).

Ballottaggi: Alex Sandro-Danilo 60%-40%; McKennie-Bentancur-Rabiot 50%-30%-20%; Ramsey-Kulusevski 70%-30%.

Probabile formazione Barcellona (4-2-3-1):

ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet, Alba; de Jong, Busquets; Griezmann, Messi, Trincao; Braithwaite (All. Koeman).

Barcellona-Juve orario e dove vederla in tv e streaming



La partita Barcellona-Juventus si giocherà martedì 8 dicembre, ore 20:55, al Camp Nou, storico stadio dei blaugrana. La gara chiuderà il girone G di Champions League 2020/2021 e ci dirà chi fra le due squadre si qualificherà al primo posto (con Dinamo Kiev e Ferencvaros già tagliate fuori dagli ottavi di finale).

I tifosi bianconeri potranno seguire Juventus-Torino in diretta tv su Sky. In particolare, la sfida andrà in onda sui canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite), oltre che in streaming sulla piattaforma SkyGo e Now Tv. Il match sarà trasmesso anche in chiaro su Canale 5 (Reti Mediaset) e in streaming su Mediaset Play.

Barca-Juve proietta i bianconeri all’interno della grandi notte europee anche se per uscire dal Camp Nou col primo posto del girone servirà un’impresa. Se in Liga i blaugrana hanno mostrato di non essere la solita macchina da gol, non se la passa tanto meglio la Juve, in difficoltà in campionato e surclassata da Messi e compagni nella gara d’andata. Questa volta, però, ci sarà Cristiano Ronaldo. E sappiamo che col portoghese in campo è tutta un’altra storia. Messi contro CR7, Barcellona contro Juventus: appuntamento a martedì per un’altra grande serata di Champions League.