Probabile formazione Porto-Juve Champions League 2020/2021: partita di andata degli ottavi di finale. Si gioca in Portogallo, ritorno all’Allianz Stadium il 9 marzo. I convocati e il modulo di Pirlo per la sfida

Probabili formazioni Porto-Juventus – Per tutti gli amanti del calcio è tempo di risentire la musichetta più dolce, quella della Champions League. In questi ottavi di finale, la Juve sfida il Porto in un rematch del doppio incontro andato in scena nell’edizione del 2016/2017 (e vinto dai bianconeri di Allegri).

La squadra di Andrea Pirlo vola in Portogallo – dove si giocherà la partita di andata, mercoledì 17 febbraio alle ore 21:00 – dopo un girone terminato davanti alla corazzata Barcellona. Il Porto, invece, viene dal secondo posto dietro al Manchester City ma, in questa Champions League, è l’unico club a non aver incassato gol in casa.

Per superare il bunker lusitanoe segnare almeno una rete in trasferta (non aver segnato al Lione nella partita d’andata è stato l’errore che, nella scorsa edizione, ha condannato Sarri), l’allenatore bianconero si affida a Cristiano Ronaldo. CR7 è l’uomo in più nelle partite europee e, nel 2009, ha segnato uno dei suoi gol più belli proprio al do Dragao, lo stadio della società portoghese. Andiamo a vedere, allora, i convocati e le probabili formazioni di Porto-Juve.

Porto Juve Champions League: i convocati di Pirlo

Per Porto-Juve, Pirlo recupera Ramsey e Dybala, ma perde Bonucci. Il difensore ha accusato un problemino fisico nell’ultimo allenamento e non verrà rischiato in Champions League. Out dalla lista dei convocati anche Arthur e Cuadrado: l’ex Barca sta facendo i conti con una fastidiosa calcificazione ossea, mentre il colombiano è ko per una lesione al bicipite femorale rimediata contro il Napoli.

È una Juventus incerottata, dunque, quella che si presenta agli ottavi di Champions, anche perché – se Ramsey ha recuperato totalmente – Dybala invece seguirà la squadra fra i convocati, ma non prenderà parte alla gara. Come confessato da Pirlo in conferenza stampa, l’argentino sente ancora fastidio al ginocchio e non è ancora pronto per scendere in campo.

Porto-Juventus Champions: probabili formazioni

Non cambia approccio Pirlo che, anche in Champions, non rinuncia al suo 4-4-2. In porta conferme per Wojciech Szczesny, mentre davanti a lui – dopo il forfait di Bonucci – spazio alla coppia vista contro il Napoli, quella formata da Chiellini e de Ligt. A completare la difesa, con Cuadrado out, sono pronti i due grandi ex della sfida, Danilo e Alex Sandro.

Scelte obbligate anche in mezzo al campo dove, con Arthur indisponibile, l’allenatore dà fiducia a Bentancur e Rabiot. Sulle fasce, recupera dal primo minuto Weston McKennie (fastidi all’anca per lui negli scorsi giorni), mentre a sinistra non si tocca Federico Chiesa.

Nonostante il periodo d’appannamento sottolineato anche da Pirlo, Alvaro Morata dovrebbe essere confermato in attacco insieme a Cristiano Ronaldo. Quando sente l’inno della Champions League, l’ex Atletico Madrid si trasforma (uno dei pochi bianconeri – forse l’unico assieme a CR7 – a dare il meglio in Europa): che Morata torni bello di notte anche contro il Porto?

Probabile formazione Juventus (modulo 4-4-2):

Szczesny; Danilo, de Ligt, Chiellini, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Morata, Cristiano Ronaldo (All. Pirlo).

Ballottaggi: McKennie-Ramsey 60%-40%; Morata-Kulusevski 60%-40%.

Probabile formazione Porto (modulo 4-4-2):

Marchesin; Manafà, Mbemba, Pepe, Sarr; Corona, Oliveira, Otavio, Uribe; Marega, Taremi (All. Sergio Conceicao).

Porto-Juve: verso il sogno terza Champions

Contro il Porto, inizia il vero cammino della Juventus verso il sogno della terza Champions League. Nella fase a eliminazione diretta anche i dettagli fanno la differenza e i bianconeri, memori del clamoroso ko contro il Lione della scorsa edizione, sanno di non poter sottovalutare i lusitani.

Quella del do Dragao, infatti, è una sfida che ha tante, troppe, analogie con la partita persa in Francia. Questa volta, la Juventus di Pirlo dovrà dimostrare di avere un peso europeo che va oltre Cristiano Ronaldo, l’unico che, negli ultimi anni, è riuscito ad andare a segno passati i gironi. Con il campionato compromesso, l’obiettivo dei bianconeri deve essere la Champions. Per il primo step di questa lunga scalata, appuntamento a mercoledì 17 febbraio, ore 21:00: si gioca l’andata di Porto-Juve.

