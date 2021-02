Porto-Juve, andata degli ottavi di finale di Champions League. Dove vedere la partita di stasera in tv, in streaming e live.



Torna la Champions League e -per gustarsi l’esordio nella fase a eliminazione diretta dei bianconeri – è importante capire dove e su quali canali vedere Porto-Juventus. In Portogallo si giocherà, mercoledì 17 febbraio, l’andata degli ottavi di finale, con la gara di ritorno prevista per il 9 marzo all’Allianz Stadium. Calcio d’inizio alle ore 21:00.

Dopo un girone concluso al primo posto grazie allo storico 0-3 al Camp Nou, la Juve approda alla fase clou della Champions League sfidando il Porto. Un nuovo incontro fra i due club dopo che, nel 2016/17, i bianconeri avevano eliminato proprio agli ottavi i portoghesi (3-0 al termine della doppia sfida, con reti di Pjaca, Dani Alves e Dybala).

Come accade agli stadi italiani, anche il do Dragao, la casa del Porto, sarà chiusa al pubblico a causa dell’emergenza covid-19. Per vedere la partita, quindi, sarà necessario sintonizzarsi sui canali giusti: scopriamo dove vedere Porto-Juve in tv e in streaming.

Porto-Juve dove vederla in tv: i canali

Porto-Juventus verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky alle ore 21:00 di mercoledì 17 febbraio. Il canale di riferimento sarà Sky Sport Uno (numero 201 del satellite; 472 del digitale terrestre), ma il match potrà essere seguito anche sul canale 252.

Il match – come detto – sarà un’esclusiva di Sky, detentrice dei diritti sulla Champions League. Per vedere Porto-Juve, quindi, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento a Sky Sport. La trasferta della squadra di Andrea Pirlo in Portogallo, infatti, non sarà trasmessa né su Dazn, né in chiaro sulle reti Rai o Mediaset.

Porto-Juventus dove vederla in streaming

La partita Porto-Juve sarà trasmessa anche in streaming. Per portarvi dietro, ovunque voi siate, la musichetta della Champions League basterà accedere a SkyGo, la piattaforma che Sky mette a disposizione dei suoi abbonati su pc, smartphone o tablet.

Un’altra opzione è legata a Now Tv che, previa sottoscrizione, consente di assistere ai programmi Sky e di scegliere uno dei pacchetti con la Champions. Tante alternative, dunque, che possono fare al caso vostro, ma tutte a pagamento.

La massima competizione europea è pronta a entrare nel vivo e la squadra di Pirlo farà di tutto per provare ad alzare la terza Champions League. L’esordio bianconero alla fase più calda, quella a eliminazione diretta, è alle porte. Un appuntamento che non vi perderete dopo aver visto dove seguire Porto-Juventus in tv e in streaming.

E infine la partita Porto Juventus sarà in diretta live domani alle 21:00 su DSW Sport.