Diretta LIVE di Sassuolo-Milan, partita della 13° giornata del campionato di serie A 2020/2021. I rossoneri, primi in classifica, vanno al Mapei senza Zlatan Ibrahimovic. De Zerbi ritrova Caputo

Il Milan va a Reggio Emilia, ospite del Sassuolo, per mantenere la vetta della classifica, insidiata dall’Inter che, in contemporanea, giocherà a San Siro contro lo Spezia. La partita vedrà contrapposte – probabilmente – le due maggiori soprese di questo avvio di serie A: i rossoneri di Stefano Pioli, primi e imbattuti da 24 gare di campionato, e gli uomini di Roberto De Zerbi, sesti a 23 punti dopo aver mostrato un gioco offensivo e spettacolare. Calcio d’inizio alle ore 15:00 al Mapei Stadium.

Sassuolo-Milan: diretta live

1′ – GOOOOL SUBITO MILAN IN VANTAGGIO

15:00 – PARTITI! INIZIA SASSUOLO-MILAN

14:58 – I capitani, Romagnoli e Berardi, si scambiano i saluti in mezzo al campo, mentre l’arbitro Maurizio Mariani lancia la monetina. La prima azione sarà del Milan. Si aspetta solo il fischio d’inizio.

14:55 – Scendono in campo le due formazioni. Sono 15 i loro precedenti tra campionato e Coppa Italia: 9 vittorie del Milan contro le 4 del Sassuolo, mentre sono 2 i pareggi. Ricordiamo che non ci sarà Zlatan Ibrahimovic, fermato da un nuovo problema al soleo del polpaccio. È una partita speciale per Domenico Berardi che ha già rifilato 8 reti ai rossoneri, compreso il suo primo poker in serie A.

Sassuolo-Milan: formazioni ufficiali

A un’ora dal fischio d’inizio, arrivano le formazioni ufficiali di Sassuolo-Milan. Sono poche le sorprese: Pioli preferisce Saelemaekers a Castillejo, mentre De Zerbi fa partire dalla panchina – come da pronostico – Caputo e Boga. Sarà Rafael Leao ad agire come prima punta per i rossoneri. L’arbitro della partita sarà Maurizio Mariani.

Formazione ufficiale Milan (modulo 4-2-3-1):

Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Leao (All. Pioli).

Formazione ufficiale Sassuolo (4-2-3-1):

Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Lopez, Berardi, Djuricic, Traorè; Defrel (All. De Zerbi).

Probabile formazione Sassuolo-Milan serie A

Continuano ad arrivare brutte notizie dall’infermeria per il Milan. Oltre ai lungodegenti Kjaer, Gabbia e Bennacer, non ci saranno contro il Sassuolo neppure Zlatan Ibrahimovic e Ante Rebic. Lo svedese, appena tornato ad allenarsi col gruppo, ha accusato un fastidio al soleo del polpaccio, un guaio che, a 39 anni, lo costringerà a saltare le ultime partite del 2020 e mette in serio dubbio anche la sua presenza per il big match del 6 gennaio contro la Juventus.

Più lieve, invece, l’infortunio dell’ex Eintracht Francoforte: il croato era stato sostituito nella gara di mercoledì scorso per un problema al piede e, in questi giorni, aveva svolto un allenamento personalizzato. Ancora troppo forte il dolore e così Rebic è stato costretto a dare forfait per la trasferta di Reggio Emilia: proverà a recuperare per la fondamentale sfida del 23 dicembre contro la Lazio.

In attacco, allora, spazio a Rafael Leao, l’ultima punta rimasta a disposizione di Pioli. Dietro di lui, nell’ormai classico 4-2-3-1 del Milan, agiranno Calhanoglu, Brahim Diaz e uno fra Saelemaekers e Castillejo. In mediana, non si tocca Franck Kessié, mentre Sandro Tonali prenderà il posto dell’acciaccato Bennacer. Scelte obbligate anche in difesa dove i rossoneri riproporranno la coppia centrale Kalulu-Romagnoli. Sugli esterni, conferme per Calabria a destra, mentre sull’out mancino si rivede il “motorino” Theo Hernandez, rimasto fuori per infortunio contro il Genoa.

Modulo speculare anche per il Sassuolo di De Zerbi. L’allenatore ritrova il totem “Ciccio” Caputo dopo un lungo stop per una sospetta pubalgia, ma l’attaccante potrebbe partire dalla panchina perché ancora alla ricerca della forma migliore. Sicuri di una maglia da titolare, invece, Berardi, Djuricic e Traorè, l’imprevedibile trio di trequartisti che sta trascinando i neroverdi. Solo panchina per Boga che, dopo un avvio di stagione condizionato dalla lunga positività al coronavirus, ha bisogno di rifiatare un po’. In mezzo al campo, out l’ex Locatelli per squalifica: al suo posto è pronto Bourabia.

Probabile formazione Milan (modulo 4-2-3-1):

Donnarumma; Calabria, Kalulu, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Diaz; Leao (All. Pioli).

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1):

Consigli; Toljan, Marlon, Ferrari, Rogerio; Bourabia, Lopez, Berardi, Djuricic, Traorè; Defrel (All. De Zerbi).