Cosa succede alla partita Juve Napoli dopo che la squadra di Guttuso è stata messa in quarantena? Ecco le ultime notizie

La partita Juve Napoli valida per la terza giornata di serie A rischia di diventare una fiction politica tutta italiana , sui social non si parla di altro.. eppure eravamo convinti che in Italia ci fossero altri problemi. Comunque vediamo in sintesi cosa sta succedendo.

Partita Juve Napoli cosa succede

La partita Juventus Napoli non ci sarà questa sera. La Asl della Regione Campania ha messo in quarantena la squadra di Gattuso, dopo che sono risultati positivi al coronavirus Elmas e Zielinski. Quindi nessun viaggio a Torino. Nel frattempo la Juventus FC ieri ha comunicato che la squadra è in isolamento fiduciario dopo che due membri dello staff sono risultati positivi al Covid-19. La società ha precisato che non si tratta di calciatori o staff medico.

Tuttavia la legge è uguale per tutti, chi risulta positivo al Coronavirus deve andare in isolamento, questo succede ai normali cittadini, quindi non è giusto che che sportivi e calciatori siano esenti dalle regole. Da qui nasce la decisione della Asl Campania di mettere in quarantena la squadra del Napoli.

Tra le altre cose ricordiamo che la regione governata da De Luca in termini di contagi Covid ha superato anche la Lombardia secondo gli ultimi dati.

La Juve invece si presenterà in campo alle 20,45 come da calendario e quando in assenza della squadra avversaria ci sarà il fishio finale lascerà lo stadio.

Cosa ha detto la Lega Calcio

Il nuovo regolamento della Lega è un pasticcio, qui in questo articolo trovate le ultime regole Lega Calcio. Comunque la Lega fino aa ieri sera ha confermato la partita. Ora la domanda è cosa succede?

La partita Juve Napoli valida per la terza giornata di Serie A sarà rinviata oppure la Juventus si aggiudicherà la vittoria a tavolino?

Insomma per ora si tratta solo di un match politico con tanto di legali alla ricerca di una soluzione.

