Parma Juve 0-4, partita del campionato di serie A 2020/2021. Apre Kulusevski e chiude Morata, in mezzo la doppietta di Cristiano Ronaldo. Sorride Pirlo: per lo scudetto c’è anche la sua Juve

Parma-Juventus finisce 0-4 e i bianconeri giocano, probabilmente, la loro migliore partita stagionale in campionato. La vecchia signora si impone fin dai primi minuti su un campo difficile, espugnato in questa serie A solo dal Napoli nella prima giornata.

Gli uomini di Fabio Liverani, reduci anche da un recente e prestigioso pareggio contro il Milan a San Siro, non prendevano gol in casa da tre giornate. Alla Juventus, invece, è bastato poco più di un tempo per segnarne tre e archiviare la gara.

A trascinare i bianconeri è proprio CR7 che si mette alle spalle il rigore sbagliato di mercoledì e aggiorna le sue statistiche. Il Tardini, infatti, era l’unico campo in cui aveva giocato per almeno due volte senza segnare. Fino alla doppietta di stasera. Chiude la partita, a cinque minuti dalla fine, il solito Alvaro Morata, sempre più partner perfetto del portoghese.

Può sorridere, dunque, Andrea Pirlo che lancia una Juve mai così bella e continua in campionato. Ma è l’impronta dell’allenatore che finalmente si vede: una squadra corta e aggressiva, che attacca in avanti e gestisce il possesso con pazienza, aspettando il momento giusto per verticalizzare. Dopo il primo tempo del derby, sembra che sia scattata una scintilla nei giocatori e quello che prima era un cantiere a cielo aperto ora è una bellissima realtà.

Sulla vittoria, poi, ci sono le mani e i piedi di due ex Parma: l’infinito Gianluigi Buffon, che salva la porta bianconera con due super interventi, e Dejan Kulusevski che andava in cerca di riscatto e ha aperto le marcature con il solito – preciso – mancino. Per la Juve è la serata perfetta: 3 punti, cleen sheet e, soprattutto, una gara convincente che la può rilanciare fortemente in ottica scudetto.

Parma-Juve 0-4: la partita

La Juventus parte forte e prende subito in mano il pallino del gioco, anche se è del Parma la prima occasione della partita. Al 15′, Kurtic scappa sulla sinistra e mette un traversone basso al centro su cui Cornelius non arriva per un soffio. Alle sue spalle, è Juraj Kucka a raccogliere l’assist: l’ex Milan colpisce a botta sicura, ma si fa ipnotizzare da Gianluigi Buffon.

La palla gol dei gialloblù dà uno scossone alla Juve che, da qui in avanti, mette il turbo. Alex Sandro sgasa sull’out mancino e butta al centro un passaggio all’apparenza innocuo. Il velo di Morata, però, inganna la difesa del Parma che lascia libero Kulusevski di battere a rete con un sinistro di precisione golfistica: per lo svedese è il più classico dei gol dell’ex.

Passano pochi minuti e la Juventus raddoppia. Morata si libera dai 30 metri e, defilato, scucchiaia a centro area: Cristiano Ronaldo vola in cielo e indirizza di testa dove Sepe non può arrivare. Elevazione sontuosa di CR7 che si fa perdonare, a modo suo, il rigore fallito contro l’Atalanta.

Ci riprova poco dopo il portoghese quando, servito da un tracciante di Danilo, cerca il piazzato sul palo lontano: il suo bolide sibila lontano dalla porta gialloblù. Gli uomini di Pirlo, poi, potrebbero chiudere il primo tempo già sullo 0-3. Allo scadere, McKennie anticipa tutti su corner e spizza per Bonucci che, lasciato solo, spara incredibilmente fuori: rammarico sul volto del capitano bianconero.

Parma-Juve 0-4: secondo tempo

Si mette subito bene il secondo tempo per la Juve. Alla prima vera occasione della ripresa, Ramsey imbuca per Cristiano Ronaldo che, dalla sua mattonella sul centro-sinistra, angola sul palo lontano: Sepe può solo guardare lo 0-3. Doppietta per CR7 che aggiorna le sue incredibili statistiche. Il Tardini, infatti, era fin qui l’unico campo dove il portoghese – con la maglia bianconera – non aveva ancora segnato pur avendoci giocato almeno due volte.

Non passa neppure un minuto che il Parma prova a riaprire la partita. Cross dalla sinistra che attraversa l’area della Juve: il più lesto a raccoglierlo è sempre Kucka, ma fra lui e il gol ci sono ancora le manone di Buffon. Il numero 77 si distende e salva tutto sulla linea con un gran riflesso.

Da qui in poi, è un monologo dei bianconeri che bombardano la porta di Sepe. La Juve rischia di dilagare, infatti, al 58′, quando Ronaldo colpisce di testa da corner spedendo di poco a lato. Appuntamento col quarto gol soltanto rimandato.

A cinque minuti dal termine, infatti, Morata raccoglie un cross dalla sinistra di Federico Bernardeschi e, senza neanche saltare, indirizza con precisione alle spalle di Sepe: già dieci reti in stagione per lo spagnolo. Finisce qui e una Juventus mai così bella (almeno in campionato) esce dal Tardini con i 3 punti, ma – soprattutto – con una prova davvero convincente per la corsa scudetto.

Parma-Juve 0-4: voti e pagelle

Partita sontuosa della Juve che gioca la sua migliore gara in campionato – fin qui – della stagione. Nessuna insufficienza e uno straordinario Cristiano Ronaldo che si mette alle spalle il rigore sbagliato di mercoledì e sigla una doppietta: è lui il migliore in campo. Ecco tutti gli altri voti di Parma-Juventus:

Buffon 7, Danilo 6,5, Bonucci 6 (dal 75′, Cuadrado 6), de Ligt 6,5, McKennie 7 (dal 75′, Portanova 6), Bentancur 7, Ramsey 6 (dal 67′, Bernardeschi 6), Alex Sandro 6,5, Kulusevski 7, Morata 7. Il migliore: Cristiano Ronaldo 7,5 (dall’81’, Chiesa sv). Pirlo 7.

Con questo successo, i bianconeri salgono a 27 punti, momentaneamente a -1 dal Milan capolista che domani è impegnato a Reggio Emilia contro il Sassuolo. In attesa di vedere cosa faranno le milanesi, Pirlo e i tifosi si godono una Juve finalmente convincente anche in campionato. Aspettando il prossimo appuntamento che – non c’è un attimo di tregua – è già martedì 22 dicembre, alle ore 20:45: Juventus-Fiorentina.

