Scoppia un autentico caso di discriminazione sessuale nella tradizionale partita del cuore che, a Torino, ha festeggiato la sua 30esima edizione: tante polemiche, la Juventus femminile riporta sorriso

Partita del Cuore, Nazionale Cantanti-Campioni per la Ricerca 7-5 – Il caso scoppia in mattinata dopo la denuncia di Aurora Leone, una delle artiste che fa capo al gruppo The Jackal. La ragazza sostiene di essere stata allontanata dal tavolo della Nazionale Cantanti, durante la cena ufficiale, in quanto donna, dal direttore generale nella rappresentativa dei musicisti. Ne nasce una violenta polemica che finisce sui social creando non poco imbarazzo alla vigilia di una partita organizzata per sostenere la Fondazione Piemontese per la ricerca sul cancro.

La polemica, le scuse e l’imbarazzo

Tra comunicati e smentite, si registrano anche le reazioni molto infastidite di Buffon – che parla di una brutta figura – di Pirlo – che conferma di voler giocare e di essere dispiaciuto, che un assist ad Aurora Leone l’avrebbe fatto volentieri – ma soprattutto del presidente della Nazionale cantanti, Enrico Ruggieri che si è scusato con l’artista invitandola alla prima occasione possibile, per conoscersi e per chiarirsi.

Eros Ramazzotti, uno dei veterani della Nazionale cantanti, ha deciso di chiamarsi fuori. Eros, accesissimo tifoso juventino si apprestava a vivere una serata speciale nel suo stadio e con i suoi beniamini. Ma hadichiarato che non sarebbe sceso in campo per una questione di coerenza e solidarietà. Il tutto, peraltro, in uno stadio senza pubblico, cosa che ha contribuito a rendere un pochino più dimessa quella che da tanti anni è considerata una vera e propria festa del calcio e della solidarietà in Italia.

Aurora Leone cacciata dalla Nazionale Cantanti "perché donna". Ecco cos'è successo. IL VIDEO

La Partita del Cuore

La partita però c’è stata: per la cronaca hanno vinto i cantanti 7-5. Con due gol Moreno, di gran lunga il più vivace anche perché dalla sua parte giocava nientemeno che Ribery, votato MVP alla fine del match. Tra le marcature eccellenti da sottolineare anche quella di Charles Leclerc, per i campioni schierati per la ricerca. Squadra nella quale hanno giocato diversi nomi importanti. Da John Elkann al pilota della Alfa Romeo si.

Alla fine però gli applausi più intensi sono stati per la Juventus femminile che scendeva in campo per festeggiare il suo 22esimo titolo nazionale e che ha disputato il primo quarto d’ora della partita giocando bene, divertendo, e segnando due splendidi gol di testa con Girelli, 22 gol in 21 partite, e Staskova.

Paradossalmente, stavolta, a suonarle ai musicisti sono state proprio le ragazze. Un bel segnale dopo le polemiche della mattinata legate alla questione, francamente, molto imbarazzante per tutti. Nel frattempo il direttore generale della nazionale italiana cantanti Gianluca Pecchini ha diffuso un comunicato con i quali si è dimesso dal suo incarico.