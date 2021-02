Napoli Juve 1-0, partita della 22a giornata del campionato di serie A. I bianconeri regalano un tempo e perdono 3 punti fondamentali nella corsa scudetto. Ronaldo e Chiellini i peggiori

Brutto stop nella corsa scudetto per la Juventus che cade 1-0 allo stadio Maradona di Napoli. In uno dei match clou del campionato, i bianconeri vengono traditi proprio dai giocatori più esperti: Giorgio Chiellini, molto ingenuo a regalare il decisivo calcio di rigore (trasformato da Insigne), e Cristiano Ronaldo, che sbaglia tutte le scelte offensive e, svuotato, non trova il guizzo decisivo sottoporta.

Napoli-Juve 1-0: Gattuso batte Pirlo

Con tante assenze, il Napoli di Gattuso prepara una partita attenta, con Bakayoko frangiflutti e la batteria dei quattro giocatori offensivi a pressare sulla costruzione bassa della Juve. Un canovaccio che, soprattutto dopo il gol del vantaggio, imbriglia la squadra di Andrea Pirlo. Al posto di aggredire in avanti, i bianconeri si impantano in uno sterile giropalla che, alla fine, fa il gioco degli azzurri.

Dopo un primo tempo preoccupante per ritmo (basso) e occasioni create (nessuna), nella ripresa la Juve prova a riversarsi nella metà campo del Napoli, sbattendo però sugli errori dei propri leader (Ronaldo su tutti) su un super Alex Meret. Fa notizia l’involuzione di Morata, passato dalla furia roja di qualche mese fa all’apatico calciatore delle ultime uscite, mentre non si contano nemmeno più le prestazioni insufficienti di Bernardeschi.

VEDI ANCHE: Giocatori Juve 2021: ecco chi sono. La formazione della Juventus

Alla fine, sono 3 punti persi che fanno malissimo in chiave scudetto, col Milan che stasera può volare a +10. La Juve, fin qui positiva nel filotto di big match di febbraio, regala un tempo agli avversari, resuscita un Napoli spento e salva la panchina di Gattuso. Tutti segnali scoraggianti su cui Pirlo dovrà riflettere, anche in vista della già vicina Champions League.

Napoli Juve: primo tempo

Primo tempo di Napoli-Juventus molto bloccato in avvio. Pochi gli acuti, con Bernardeschi da una parte e Politano dall’altra che provano a sbloccare la gara: i loro tentativi si perdono però alti. L’equilibrio si spezza al 30′ quando, su un cross dalla trequarti, Chiellini sbraccia su Rrahami e lo colpisce al volto.

Fallo da rigore ingenuo del capitano bianconero, con il difensore kosovaro non sarebbe mai arrivato sul pallone. Dagli 11 metri, Insigne spiazza Szczesny, cancella l’errore della Supercoppa e firma il suo 100esimo gol in azzurro. Sotto nel punteggio, la squadra di Pirlo non accelera, anzi è il Napoli ad andare più vicino al raddoppio. La manovra bianconera trova sbocco soltanto in un lento giropalla: la Juve chiude la prima frazione senza neppure un tiro verso la porta di Meret.

Napoli Juve: secondo tempo

La Juve prova ad alzare il ritmo nel secondo tempo: dopo pochi secondi Morata gira un traversone di testa, spedendo di poco a lato. Insistono i bianconeri, con un indiavolato Chiesa a destra, il migliore per i suoi. L’ex Fiorentina salta secco Bakayoko e mette un crosso al centro su cui si avventa Ronaldo: il portoghese esplode un destro dal limite dell’area che, con Meret immobile, si perde sul fondo.

Dopo pochi secondi, ancora un’occasionissima per Cristiano. Dagli sviluppi da corner, un flipper premia CR7 che, a tu per tu col portiere, non riesce però a girare in rete. Passano i minuti, ma la Juve si schianta ancora sul numero 1 azzurro, stavolta con Chiesa. Dopo una schema da calcio piazzato, il pallone arriva al figlio d’arte: il suo violento destro viene neutralizzato da un super Meret.

Con il Napoli riservato nella sua area, continua la sfida personale fra i bianconeri e il portiere, ancora superlativo a dire di no a Morata che, in un fazzoletto, si era girato in area piccola. Il match si chiude con le prodezze di Meret e con una Juve che perde 3 punti fondamentali in ottica scudetto. Una partita persa sì per errori individuali, ma giocata regalando un tempo al Napoli. Un approccio che darà da pensare a coach Pirlo.

Napoli Juventus: voti e pagelle

Brutto primo tempo e ripresa che non basta ad agguantare il pareggio. La Juventus perde a Napoli e sono in pochi a salvarsi fra le fila dei bianconeri. Sul banco degli imputati salgono Chiellini, che regala il vantaggio con un fallo sciocco, e Ronaldo, ipnotizzato a più riprese da Meret. Andiamo a vedere tutti i voti e le pagelle di Napoli Juve:

Szczesny 6, Cuadrado 6 (dal 45′, Alex Sandro 6), de Ligt 6, Chiellini 4,5, Danilo 6, Bernardeschi 5 (dal 62′, McKennie 6), Bentancur 5,5 (dal 71′, Kulusevski 5), Rabiot 6, Morata 5, Ronaldo 5. Il migliore: Chiesa 6,5. Pirlo 5.

La Juventus rimane a 42 punti e domani potrebbe essere scavalcata da Roma e Lazio, finendo così al quinto posto. Il Milan, impegnato contro lo Spezia, proverà invece a portare la distanza dalla vetta a 10 lunghezze. Uno stop inaspettato che, anche per com’è maturato, non può lasciare tranquillo Pirlo. L’occasione per il riscatto arriva già mercoledì contro il Porto in Champions League, mentre per il prossimo appuntamento in campionato bisognerà aspettare lunedì 22 febbraio: un Juventus-Crotone da non sbagliare.