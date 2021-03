Si gioca a San Siro (ore 20.45) la partitissima della 27esima giornata del campionato di Serie A

Milan-Napoli, 27esima giornata Serie A – Due squadre all’inseguimento di una classifica ancora da perfezionare dopo un momento non particolarmente brillante nel corso del 2021. Da una parte il Milan, che cerca di recuperare sull’Inter capolista e soprattutto di non farsi raggiungere da Juventus, Roma e Atalanta. Dall’altra il Napoli, eliminato dall’Europa League ma alla disperata ricerca di un posto per le coppe della prossima stagione.

Milan sempre incompleto

Con Ibrahimovic e Bennacer sicuramente ancora assenti nella formazione titolare, per lo svedese si parla di rientro – forse – dopo la prossima sosta, il Milan torna a contare su Hernandez e Calhanoglu. Ma, Ibra a parte, è comunque una squadra rossonera largamente rimaneggiata con Rebic e Romagnoli convocati ma in condizioni ancora molto incerte. A centrocampo potrebbe di nuovo essere il momento di Tonali mentre anche Calabria è in dubbio. Per Stefano Pioli la storia non cambia: il tecnico è costretto a fare i conti con assenze e infortuni.

Napoli da verificare

Tornare a San Siro per Gennaro Gattuso è sempre una grande emozione: anche se ormai il tecnico non veste il rossonero da qualche tempo questa rimane ancora casa sua. Il Napoli sembra essersi ripreso dopo la brutta sconfitta con l’Atalanta: è in serie positiva. Ma le critiche intorno alla squadra sono ancora forti e il rapporto tra De Laurentiis e il suo allenatore è ancora in bilico.

Se il Milan è in formazione rimaneggiatissima, per Gattuso i dubbi sono moltissimi. Petagna quasi certamente è fuori, Mertens è partito per Milano ma rischia di stare in panchina. Come Lozano. Manolas dovrebbe partire titolare dopo gli ultimi allenamenti ma non è certo al meglio della condizione. Attacco tutto incentrato su Osimhen che è tornato in campo e al gol ma rischia di non reggere per tutti i 90’.

Milan-Napoli, le probabili formazioni

All’andata in quello che era ancora il San Paolo il Milan si impose per 1-3. Doppietta di Ibrahimovic prima dell’espulsione di Bakayoko, poi il gol di Mertens che rilancia il Napoli prima del sigilli definitivo a tempo scaduto ancora una volta di Ibra, il grande assente del ritorno a San Siro.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, T. Hernandez; Kessié, Tonali; Saelemaekers, Calhanoglu, Castillejo; Leao. All. Pioli

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Bakayoko; Politano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Gattuso

Statistiche e programma TV della partita

Nonostanhte le molte difficoltà incontrate nel corso di questo 2021, Napoli e Milan sono in serie positiva. Dopo la sconfitta nel derby il Milan è imbattuto: con due vittorie (Roma e Verona) e tre pareggi contando anche quelli di Europa League. Ottima la prova di giovedì a Manchester contro lo United (1-1) che il Milan tornerà ad affrontare giovedì a San Siro.

Napoli reduce da tre partite utili che hanno fruttato sette punti. Ma al momento la squadra di Gattuso resta sull’orlo della zona europea, a quota 47 punti. Sesto posto, con la Lazio – vittoriosa nell’anticipo con il Crotone (3-2) che incalza.

Il match sarà diretto da Fabrizio Pasqua coadiuvato dai guardalinee Alessandro Costanzo e Valerio Vecchi con Rosario Abisso quarto uomo e Paolo Mazzoleni al VAR.

Si gioca allo Stadio “Meazza” di Milano San Siro domenica 14 marzo alle 20.45 con diretta su SKY: telecronaca di Andrea Marinozzi con il commento tecnico di Luca Marchegiani.

