Probabile formazione Milan Fiorentina. Dopo il buon pareggio in Europa contro il Lille, i rossoneri tornano in campo per confermarsi al vertice della Serie A: grande assente Ibrahimovic

Milan – Fiorentina probabile formazione – L’assenza di Ibrahimovic è la prima grande incognita sul Milan capolista reduce da una settimana molto complicata con la trasferta vittoriosa di Napoli e il pareggio infrasettimanale di Europa League contro il Lille.

Milan-Fiorentina, senza Ibrahimovic

Il Milan è in uno stato di forma emotiva e tecnica invidiabile ma l’assenza di Ibrahimovic è sicuramente un grande motivo di preoccupazione per Pioli considerando il fatto che lo svedese fino a oggi è stato quasi sempre determinante.

Rossoneri che ospitano la Fiorentina a San Siro, si gioca domenica 29 alle ore 15. A porte ancora una volta chiuse.





Intanto il bilancio della prima settimana di recupero di Ibrahimovic si è concluso positivamente: riposo e terapia per il bomber prima di una ripresa con cautela che potrebbe iniziare fin dalla prossima settimana. Se tutto andrà bene il fuoriclasse sarà assente solo per due partite, Fiorentina e Sampdoria, per rientrare già con il Parma.

Le formazioni

Rientra Romagnoli che ha riposato in Europa League: confermato il pacchetto difensivo a quattro con Calabria dal primo minuto e centrocampo affidato ancora una volta a Bennacer e Kessie.

Al posto di Ibra ci sarà Ante Rebic, notevolmente responsabilizzato in un ruolo da grande protagonista: il croato sarà l’unico punto di riferimento offensivo. Alle sue spalle il ballottaggio riguarda quattro giocatori per tre maglie da titolari con Castillejo in vantaggio su un Saelemaekers deludente nel match di Napoli. Hauge, in gol a Napoli ma non brillantissimo in Francia, dovrebbe partire dalla panchina lasciando spazio a Diaz.

Milan (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Bennacer, Kessie; Castillejo (Saelemaekers), Calhanoglu, Brahim Diaz (Hauge); Rebic.

Fiorentina in crisi

I viola arrivano da un momento estremamente complicato. Il ritorno in panchina di Cesare Prandelli, molto gradito dalla tifoseria, è coinciso con un pessimo risultato, una sconfitta in casa contro il Benevento. Per il Milan si tratta di un momento quasi storico considerando l’impressionante serie di risultati positivi della squadra rossonera che sembra ripercorrere i risultati della stagione del 2003/04 quando vinse lo Scudetto conquistando venti punti nelle prime otto giornate di Serie A.

Il Milan è imbattuto: solo l’Atletico Madrid in Spagna è riuscito a fare altrettanto tra i campionati di punta in Europa. L’assenza di Ibrahimovic è un vero esame di maturità per la squadra di Pioli che fino a oggi ha giocato cinque partite senza il suo leader: ottenendo comunque quattro vittorie e un pareggio.

