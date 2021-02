Il Milan, dopo la vittoria dell’Inter nell’anticipo con la Fiorentina deve riconquistare la leadership: e serve una vittoria (kick off domenica ore 15)

Milan-Crotone, 21esima giornata Serie A – La vittoria dell’Inter nell’anticipo della 21esima giornata del campionato di Serie A ha scompaginato la classifica. E ora il Milan scende in campo per rimettere ordine.

La risposta del Milan

Il Milan di Stefano Pioli è ancora alle prese con i soliti problemi anche se l’infermeria si sta lentamente vuotando. Assente Kjaer, dopo la ricaduta che lo ha costretto a uscire dal campo nel derby poi perso contro l’Inter. Il danese è in via di guarigione ma è ancora indisponibile. Come Brahim Diaz. Il Milan arriva da un mese complicato, due sconfitte in casa con Juventus e Atalanta, l’eliminazione dalla Coppa Italia nel derby.

Il vantaggio in campionato si è lentamente assottigliato. E oggi è esaurito. In vista del ritorno in campo anche in Europa, (rossoneri in campo il 18 febbraio alle 18.55 con la Stella Rossa di Belgrado) i rossoneri devono fare appello a tutte le proprie risorse per mantenere quella tensione necessaria fino al termine della stagione.

Le probabili formazioni

Recuperati due cardini fondamentali come Calhanoglu e Bennacer, rientreranno entrambi dal primo minuto, Pioli deve gestire il gruppo e i prossimi impegni, le trasferte di Spezia e Belgrado e un nuovo derby di campionato con il Milan (21 febbraio alle 15) e poi un’altra trasferta a Roma. Febbraio è un mese davvero molto importante per Pioli e la squadra. Tomori sicuramente al posto di Kjaer.

Il Crotone è ultimo con 12 punti in venti partite: la vittoria per 4-1 con il Benevento è ormai un ricordo e dopo le due sconfitte con Fiorentina e Crotone la situazione resta estremamente complicata. Resa ulteriormente più difficile dalla squalifica di Messias. Quasi certamente esordirà Di Carmine. Ancora indisponibili Cigarini e Moreira. Per Stroppa scelte obbligate: e non facili.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Romagnoli, Hernandez; Kessié, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Djidji, Marrone, Golemic; Rispoli, Eduardo Henrique, Zanellato, Benali, Reca; Di Carmine, Simy. All. Stroppa

VEDI ANCHE – Milan formazione 2020-21

Statistiche e programma TV

Sono solo cinque i precedenti tra Milan e Crotone nel massimo campionato: il Milan non ha mai perso, tre vittore e un pareggio, e non ha mai subito nessun gol. Milan che ha una tradizione positiva anche nelle partite contro le neopromosse: ha sempre vinto le ultime quattro sfide. Nonostante le ultime due sconfitte con Inter e Juventus la media punti del Milan, 46 in venti partite, è altissima: 2.31 a partita. Solo tra 2003 e 2005 con Carlo Ancelotti in panchina aveva fatto meglio.

Il match sarà diretto da Luca Pairetto coadiuvato dai guardalinee Alessandro Lo Cicero e Mauro Galetto con Davide Ghersini quarto uomo Davide Massa addetto al VAR.

Si gioca il 7 febbraio alle 15.00 con diretta su Sky Sport Serie A: telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento tecnico di Massimo Ambrosini, bordampo Peppe Di Stefano e Manuele Baiocchini

VEDI ANCHE: CALENDARIO SERIE A PARTITE SKY DAZN