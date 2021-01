Serie A 19esimo turno, Milan-Atalanta – La sconfitta contro la Juventus del 6 gennaio è definitivamente alle spalle e nonostante una squadra che continua ad affrontare il campionato tra mille difficoltà, il Milan è sempre isolato al comando della classifica.

L’infermeria del Milan è un porto di mare: Krunic e Rebic si sono negativizzati e sono disponibili. Theo Hernandez è stato dichiarato ‘falso positivo’. Ibrahimovic è ovviamente riconfermato dal primo minuto e a tutto il resto Pioli può pensare con un po’ più di calma rispetto a qualche settimana fa. I sette indisponibili di un mese fa si stanno riducendo. A questo giro sono solo cinque: gli squalificati Romagnoli e Saelemaekers oltre a Calhanoglu, ancora positivo, con Bennacer e Gabbia.

Giampiero Gasperini ha problemi di abbondanza: manca solo Pasalic, la squadra ha conseguito il suo nono risultato utile consecutivo anche se gli ultimi due sono stati pareggi. Quasi certamente in campo dal primo minuto Duvan Zapata e Josip Ilicic. Unico dubbio per Gasperini quello che riguarda la tre quarti: il ballottaggio è tra Pessina e Malinovsky.

L’Atalanta dopo una prima parte della stagione decisamente difficile sta rapidamente recuperando posizioni: la lunga serie positiva della squadra di Gasperini ha consentito alla squadra neroblu di affacciarsi alla zona europea: Sesto posto, a pari merito con la Juventus. Dieci punti in meno rispetto al Milan.

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, Hernandez; Tonali, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. Allenatore Pioli

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, de Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, D. Zapata. Allenatore Gasperini

L’Atalanta è uno dei clienti più difficili per il Milan che contro la squadra bergamasca ha conquistato una sola vittoria nelle ultime dieci sfide di Serie A, sei i pareggi, tre i successi neroblu. Ultima vittoria dei rossoneri il 3-0 di sei anni fa con doppietta di Kakà. Zlatan Ibrahimovic è a due soli gol dal toccare quota 500 reti segnate con i club

Il match sarà diretto da Maurizio Mariani coadiuvato dai guardalinee Alessandro Giallatini e Fabiano Preti con Federico La Penna quarto uomo e Daniele Chiffi addetto al VAR.

Si gioca alle 18.00 con diretta su Sky Sport Serie A: telecronaca di Fabio Caressa con il commento tecnico di Beppe Bergomi.

🎙 Coach Pioli’s pre-match press conference on the eve of the Atalanta game

️🗣Le parole del Mister alla vigilia di #MilanAtalanta

Guarda la conferenza integrale sulla nostra App: https://t.co/k2zluibzhx

️ #SempreMilan pic.twitter.com/dOEI6x5Kkm

— AC Milan (@acmilan) January 22, 2021