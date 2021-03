Mercato Juventus, CR7 e Dybala, valige pronte? Dai rinnovi dei contratti alle azioni in borsa, il futuro della Juve tra incertezze e previsioni.

Calciomercato Juventus, il futuro di CR7 e Dybala – Sono tante le incertezze che riguardano la Juventus alle prese con un forte momento di crisi e di critiche da parte dei tifosi. Che da una parte non condannano definitivamente Andrea Pirlo. Ma dall’altra non sembrano perdonare la società, rea di avere aperto un percorso difficile dopo l’esonero di Massimiliano Allegri.

Cristiano Ronaldo, Agnelli conferma il rinnovo

La Juventus di fatto è già sul mercato. Il primo nodo da sciogliere riguarda ovviamente Cristiano Ronaldo. Il contratto del portoghese scade l’anno prossimo, a giugno. Andrea Agnelli lunedì ha confermato a gran voce sia il contratto di CR7 che quello di Pirlo.

Parole rassicuranti che sembrano avere in qualche modo accontentato più gli investitori e gli operatori di borsa che i tifosi che da una parte non vorrebbero in alcun modo ‘svendere’ un’immagine come quella dell’ex pallone d’oro, un costo globale tra stipendi, tasse e premi di quasi cinquanta milioni di euro. Ma dall’altra si rendono conto che CR7, da solo non basta.

Le possibili offerte del calcio mercato a Cristiano Ronaldo

Le offerte per Ronaldo non mancano: Real Madrid, Manchester United, Stati Uniti, Brasile… resta da capire se il giocatore ha davvero voglia di onorare il suo contratto. L’impressione è che il giocatore vorrebbe anche restare: ma con un progetto davvero vincente. Cosa che la Juve non ha garantito. Qualcuno ha avvicinato l’umore di Cristiano Ronaldo a quello di Ibrahimovic, in fuga dalla Juventus dopo la drammatica discesa in Serie B all’indomani di Calciopoli. Lo svedese se ne andò perché voleva di più: e andò a prenderselo.

Dybala vuole andarsene

Il caso di Paulo Dybala sembra essere ancora più esplicito. Il giocatore argentino quest’anno ha giocato con il contagocce a causa di problemi fisici che lo hanno appiedato fin da settembre. Il rientro con il Porto, il 9 marzo scorso, è coinciso con un altro leggero infortunio e l’argentino è di nuovo in infermeria. Forse tornerà a disposizione dopo la sosta. Tra covid, acciacchi muscolari e infortunio al ginocchio Dybala ha accumulato appena 16 presenze firmando tre gol.

Ma l’impressione è che “la Joya” non abbia alcuna intenzione di illuminare il chiaroscuro della Juventus. Sta esprimendosi al risparmio, non si prende rischi.

Anche all’interno dello spogliatoio la sensazione è che Dybala sia lontano non solo dal progetto di Pirlo ma dalla Juventus. Se a settembre le speranze di recuperare il rapporto con la Juve erano tendenti allo zero, oggi sono del tutto sparite. Dybala di fatto partirà. L’unica speranza di tenerlo dentro il progetto era quella di un progetto vincente e di un coinvolgimento totale di Cristiano Ronaldo. L’impressione è che al momento non ci sia niente di più lontano.

La Juventus tra Allegri e Pirlo?

Il destino di Andrea Pirlo non è chiaro. Con Sarri ancora sotto contratto la Juventus sta valutando se e come andare avanti con il tecnico che quest’anno ha conquistato la Supercoppa incassando un’eliminazione di Champions League agli ottavi e riconsegnando lo scudetto dopo nove anni di dominio. Resta giusto la Coppa Italia. Eppure se si effettua un’attenta analisi dei messaggi che a migliaia hanno invaso il web dopo la pesantissima sconfitta in casa contro il Benevento, i tifosi non sembrano volere la testa di Pirlo.

Le critiche più forti riguardano la società. Non solo Fabio Paratici, ritenuto il primo responsabile di questa stagione difficile. Ma anche Andrea Agnelli che di fatto ha deciso di delegare tutto al direttore generale della società accettando anche il rischio di rompere con Allegri.

Domenica sera la presenza di Allegri a Sky Calcio Show, per altro organizzata da tempo, è stata una coincidenza di enorme portata mediatica. On line è comparsa persino una petizione per riportare il tecnico livornese sulla panchina bianconera.

Il valore delle azioni Juventus in Borsa

Lunedì le azioni della Juventus dopo la sconfitta con il Benevento aprivano a 0.7878€ ieri erano ancora in calo e hanno chiuso ancora in flessione. L’indice più preoccupante però è quello del medio periodo: da sei mesi a oggi il titolo si è svalutato quasi dell’11%.

