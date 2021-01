Juventus Aké, chi è il nuovo esterno bianconero? Velocità e gol, su di lui assicura Villas-Boas. Il passato al Marsiglia e l’idolo Drogba. E quell’intreccio di calciomercato con Aouar

Adesso è ufficiale: Marley Aké è un nuovo giocatore della Juventus. Il francese, 20 anni appena compiuti, arriva a Torino dal Marsiglia, con cui in questa stagione ha raccolto nove presenze in Ligue 1 e quattro in Champions League. Ala dalla velocità incendiaria, il suo ruolo preferito è quello di esterno sinistro, con facoltà di rientrare sul piede forte, il destro. Ma chi è Marley Aké?

Aké dove giocherà nella Juve? Ruolo e caratteristiche tecniche

Nel 4-4-2 della Juve, Aké potrebbe disimpegnarsi bene da ala mancina, un ruolo che, fra gli infortuni di Alex Sandro e le non convincenti prestazioni di Ramsey e Bernardeschi, è rimasto scoperto a lungo. Con la sua velocità, il francese potrebbe esaltarsi negli uno contro uno e garantire – grazie alle sue caratteristiche tecniche -un buon numero di gol e assist.

Nonostante abbia già fatto esperienza in Champions League, non va dimenticato, però, che Aké ha appena compiuto 20 anni ed è un giocatore che deve ancora adattarsi al nostro calcio. Almeno nei suoi primi mesi in Italia, quindi, verrà dirottato nella Juventus Under 23 in Lega Pro, dove ad attenderlo c’è l’allenatore Lamberto Zauli.

Come successo con i vari Dragusin, Fagioli e Rafia, Andrea Pirlo monitorerà con attenzione il francese. Il mister bianconero non ha paura a gettare nella mischia i giovani, basti pensare alla fiducia data fin dall’inizio a Gianluca Frabotta. Se dovesse impressionare, potremmo così vedere presto Aké anche in prima squadra.

Akè Juventus: costo e stipendio

Aké è costato alla Juventus 8 milioni di euro, ma – di fatto – il giocatore arriva a Torino in uno scambio col Marsiglia. Per la stessa cifra, infatti, il club francese ha acquistato Franco Tongya, centrocampista di 18 anni dell’Under 23 bianconera.

In un comunicato ufficiale, infatti, la Juve precisa di aver concluso “l’acquisizione a titolo definitivo di Marley Aké a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni pagabile in tre esercizi. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2025 – si legge nella nota –. Contestualmente ha raggiunto l’accordo per la cessione a titolo definitivo di Franco Tongya a fronte di un corrispettivo di € 8 milioni pagabile in tre esercizi. Tale operazione genera un effetto economico positivo di circa € 8 milioni”.

Non c’è ancora nessuna ufficialità, invece, sulle cifre dello stipendio di Aké. Visto il suo acquisto in ottica Juventus under 23, il francese dovrebbe comunque percepire un ingaggio non superiore ai 200mila euro annui. In attesa, magari, di fare il salto – anche economico – in prima squadra.

Marley Aké chi è? Bio ed età

Marley Aké nasce il 5 gennaio 2001 a Beziers, nel Sud della Francia. La sua bio calcistica, invece, scorre fra RCO Agathois, dove per la prima volta si innamora del pallone, il trasferimento Montpellier e infine il ritorno a casa, nella sua Beziers. Una storia di rivalsa sportiva perché – per arrivare nell’Olimpo del calcio – l’esterno francese percorre un lungo cammino al Purgatorio.

A Montpellier, dove si trasferisce a 11 anni, non riesce ad ambientarsi e viene alla fine scartato dalle giovanili del club occitano. Sembrerebbe la fine per la sua carriera, almeno ad alti livelli, ma Aké non vuole mollare già ora, non può farlo. Allora, si gioca l’unica carta rimastogli: torna sui suoi passi e va all’AS Beziers, la squadra di casa sua. È qui che il suo talento sboccia, tanto da essere notato pure dal Marsiglia.

L’OM non è solo una delle società più importanti di Francia, ma anche il club per cui Aké fa il tifo e in cui è cresciuto il suo idolo, Didier Drogba. “Ricordo quando vedevo le partite al Velodrome con mio padre e mio zio, non avrei mai immaginato di poter giocare lì un giorno“, dirà Aké più tardi. Nel 2018, fa così il suo ingresso così nel Marsiglia B (a fine anno totalizzerà 30 presenze e 7 gol), mentre il 29 settembre 2019 arriva l’esordio con la prima squadra, con cui gioca 7 minuti nel match contro il Rennes.

In National 2, la quarta categoria francese, il potenziale di Aké è semplicemente troppo esplosivo: 7 gol in altrettante presenze nell’annata 2019/20. Così, il Marsiglia lo chiama sempre più spesso al seguito dei giocatori senior, fino ad arrivare all’ultima stagione in cui incassa la piena fiducia dell’allenatore, André Villas-Boas. Il coach portoghese lo getta nella mischia per 9 volte in campionato e 4 in Champions League, la competizione che Aké sognava da bambino.

Aké Juventus: intrecci con Aouar

In Europa, il francese debutta contro il Porto che – scherzo del destino – sarà l’avversario della Juventus agli ottavi di finale. Il resto della storia si sa: la chiamata dei bianconeri e un affare che può significare tanto anche per il calciomercato estivo. Il procuratore di Aké, infatti, è lo stesso di un altro grande obiettivo di Fabio Paratici, Houseem Aouar.

Piccoli indizi che – come riportato dal giornalista di Sky, Gianluca Di Marzio – possono portare alll’assalto della Juve per il centrocampista del Lione. Per adesso, però, il presente è Marley Aké. La sua classe e velocità sono – al momento – al servizio dell’Under 23, ma chissà che con qualche funambolico gol non possa stregare Pirlo fin da subito. La fascia sinistra è lì che lo aspetta.