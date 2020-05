Charles Leclerc ” tra un mese si torna a correre, la ripresa sarà difficile ma mi sono allenato” Video intervista al pilota Ferrari

Leclerc, prima la moda con Armani e poi il ruolo di attore a Montecarlo dove il giovane pilota ha guidato una Ferrari SF90 Stradale per il cortometraggio diretto dal regista francese Claude Lelouch.

Alle riprese del cortometraggio ha partecipato anche il principe Alberto II di Monaco con i suoi due figli avuti dalla moglie Charlène. Presenti anche John Elkann oltre Andrea e Pierre Casiraghi. Vediamo cosa ha detto ai microfoni di Sky sport il pilota Ferrari in merito a questa esperienza e alle prossime sfide che lo aspettano.





“Charles Leclerc mi sono divertito ma ho fatto quello che so fare, guidare”

Protagonisti indiscussi di questo corto che sarà presentato il prossimo 13 giugno sono Leclerc e la Ferrari SF90 Stradale, una macchina in grado di raggiungere i 100 chilometri orari in 2,5 secondi.

Ma per il pilota Ferrari oltre al ruolo di attore l’importante è tornare a correre, sebbene non ha nascosto il suo entusiasmo e divertimento nel girare questo filmato. Ci sono anche parole di rimpianto da parte del pilota monaghesco” Doveva essere il mio Gran Premio in casa, ovviamente sono deluso di non essere qui con la Formula 1″

Tuttavia Charles Leclerc non ha nascosto l’entusiasmo per essere tornato a Monaco e alla guida della mitica rossa dopo aver guidato in questi mesi di lockdown solo un simulatore . “Tra un mese inizia la stagione e non vedo l’ora, dopo tanto tempo. E’ stato difficile, anche se mi sono allenato come hanno fatto anche gli altri” Ha detto il pilota Ferrari.

Charles Leclerc e la moda

Prima di questa esperienza Leclerc è stato scelto da Giorgio Armani per la campagna pubblicitaria ” Made to Misure” Un volto giovane ha detto lo stilista per dimostrare che l’abito sartoriale non conosce età.

Insomma per Charles Leclerc c’è un futuro luminoso e non solo a Maranello.

Vedi anche: Quanto guadagna Leclerc i segreti del pilota Ferrari