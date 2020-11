Juventus – Champions – Ancora problemi di infermeria per la Juve che dopo la partita di Budapest contro il Ferencvaros fa i conti con l’indisponibilità di due giocatori

Juventus, dopo la vittoria contro il Ferencvaros in Champions League, 1-4, secondo successo consecutivo per i bianconeri dopo quello di domenica scorsa contro lo Spezia, la Juve deve affrontare alcuni problemi di formazione in vista della prossima partita di serie a

Juve Lazio

La Juve, in vista della partita di campionato contro la Lazio in programma domenica nell’anticipo delle ore 12.30 (diretta TV su Sky), dovrà valutare con attenzione sia le condizioni di Aaron Ramsey che quelle di Arthur.

Il gallese è uscito anzitempo dal campo a Budapest dopo un riacutizzarsi del problema muscolare alla coscia destra che si era evidenziato tre settimane fa, quando Ramsey era impegnato con la sua nazionale.

Ramsey è stato sostituito da McKennie che si è mosso piuttosto bene in una Juve che ha progressivamente preso il controllo del match.

Altro cambio forzato quello di Arthur che all’intervallo era stato sostituito con Betancur a causa di alcuni problemi di stomaco. Andrea Pirlo, in conferenza stampa ha rivelato che già da qualche ora Arthur non stava bene: “Non era al meglio ma ci aveva dato garanzie e per tutto il primo tempo eravamo pronti a sostituirlo perché in effetti dal 20’ le sue condizioni erano peggiorate. Ma ha stretto i denti. Ora valuteremo il da farsi”.

Le condizioni di Arthur e Ramsey

Ramsey e Arthur saranno messi in valutazione. Oer l’ex giocatore dell’Arsenal si potrebbe anche ricorrere a una valutazione diagnostica, con una TAC o una risonanza magnetica. Satà necessario valutare se il problema muscolare sia un banale risentimento o se si tratti di una nuova lesione. La sua disponibilità in vista della trasferta dell’Olimpico è in forse.

Arthur se la dovrebbe cavare con un paio di giorni di cautela alimentare e verrà valutato in fase di rifinitura.

