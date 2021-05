Quattro titoli in quattro stagioni, il cammino in comune di Rita Guarino e della Juventus si interrompe nonostante un rinnovo siglato a febbraio

La Juventus femminile cambierà allenatore – Non si può certo dire che la notizia fosse nell’aria. Soprattutto perché a Rita Guarino – più volte nel corso di queste ultime settimane – era stata avvicinata la possibilità di andare sulla panchina della nazionale azzurra. Un passaggio tutto sommato naturale e comprensibile, visto che l’anno prossimo dopo l’Europeo Milena Bertolini quasi certamente dovrebbe lasciare il suo incarico.

Juventus femminile senza Rita Guarino

In questo senso era sembrato del tutto in linea con questa ipotesi il rinnovo che Rita Guarino aveva siglato a febbraio, e per tutta la prossima stagione con la Juventus. Un quinto anno a chiudere un ciclo straordinario prima di una nuova avventura, completamente diversa e non conflittuale. E invece, un po’ a sorpresa la Juventus e Rita Guarino hanno annunciato una separazione consensuale che stride un po’ con quel rinnovo siglato solo tre mesi fa. Difficile pensare che il club abbia ridimensionato il programma rimangiandosi un rinnovo già scritto solo per l’eliminazione in Coppa Italia, l’unica stecca di una stagione sostanzialmente perfetta.

VEDI ANCHE: Juventus femminile giocatrici

Il bilancio di Rita Guarino

L’allenatrice della Juventus lascia da vincente con un ruolino di marcia a dir poco impressionante: quattro nazionali titoli in quattro anni, una Coppa Italia, due edizioni della Supercoppa italiana, 92 vittorie e 339 gol segnati in 111 partite. Una media di oltre tre gol a partita: impressionante almeno quanto la solidità difensiva, 66 gol subiti. La Juventus quest’anno ha vinto tutte le partite in campionato, limitandosi a una sola sconfitta nella semifinale di andata di Coppa Italia che non ha evitato l’eliminazione nonostante il 3-2 a Vinovo nel match di ritorno. Un bilancio straordinario per un’allenatrice che ha avuto la grande qualità di esprimere bel gioco, di divertire e non solo di vincere.

Il futuro della Juventus femminile

A questo punto Rita Guarino resta alla finestra: per lei ci sono diverse offerte importanti in Italia e all’estero. Da capire se il tecnico vorrà tornare subito in trincea o prendersi un anno di riposo prima di accettare la guida della Nazionale femminile.

Alla Juventus si parla del possibile arrivo dell’australiano Joe Montemurro, quest’anno all’Arsenal: un uomo d’esperienza che potrebbe alzare il livello della squadra bianconera anche sotto l’aspetto della capacità del club di arrivare ad alcune grandi giocatrici straniere. Altro nome è quello di Jean Luc Vasseur tecnico dell’Olympique Lyonnaise che quest’anno ha eliminato la Juventus in Champions League.

VEDI ANCHE NAZIONALE CALCIO FEMMINILE GIOCATRICI