Dopo due ore di gioco senza gol, al termine di una partita piacevole, equilibrata e spettacolare, la Roma conquista il suo primo trofeo al femminile dopo la riforma delle competizioni

Finale Coppa Italia femminile Milan-Roma 1-3 (dopo i calci di rigore) – Finisce con la coda di tempi supplementari e calci di rigore la finale di Coppa Italia femminile tra Milan e Roma. Una coda amara per la squadra rossonera di Maurizio Ganz che ha avuto il merito di giocare di più, e forse anche un pochino meglio costruendo alcune palle gol insidiose e colpendo una traversa. Ma senza trovare il gol. Un dettaglio non da poco in una partita equilibratissima.

Milan-Roma, la finale di Coppa Italia

Una partita ben giocata da due ottime squadre, molto preparate anche da un punto di vista tecnico e tattico da due tecnici come Maurizio Ganz e Betty Bavagnoli che non hanno lasciato nulla al caso. Gara che si sviluppa su un gioco velocissimo, a tratti frenetico, su rapide combinazioni e improvvisi capovolgimenti di fronte.

Il Milan nel primo tempo ha almeno due opportunità per passare: ma le spreca. Nel secondo tempo, pur in un sostanziale equilibrio, è sempre la squadra rossonera a reggere maggiormente il gioco che non viene finalizzato grazie a una difesa molto attenta della Roma, perfetta nel lasciare in fuorigioco Giacinti e compagne. I tempi supplementari confermano l’incertezza generale anche se Ceasar ci mette una mano alzando sulla traversa un velenoso piazzato di Boquete e se proprio all’ultimissimo assalto è Bernauer a mettere sul fondo da posizione eccellente.

I calci di rigore

Gli spareggi dal dischetto sono l’unica conseguenza possibile di una gara blindata che forse non si sarebbe sbloccata mai. Decisive le parate di Ceasar su Boquete e Grimshaw che rendono ininfluente il tiro di Larini, che finisce alto ed esaltano la trasformazione decisiva di Bernauer che fa esplodere la festa.

Per la Roma, anche se gli annali ricordano una Coppa Italia vinta nel 1971 agli albori del calcio femminile, è il primo trofeo che conta al termine di una stagione in crescendo. Il Milan recrimina ma esce a testa altissima e con ancora maggiore ambizione in vista della prossima stagione.

La festa delle ragazze giallorosse alla consegna del trofeo

🟥🟧🟨 AS Roma 🏆🟨🟧🟥 pic.twitter.com/31NDnC38om — AS Roma Femminile 🏆 (@ASRomaFemminile) May 30, 2021

Il Tabellino

Milan-Roma 1-3 ai calci di rigore (0-0)

MILAN: Korenciova; Vitale, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Boquete, Jane (45’ st Mauri), Hasegawa, Tucceri Cimini; Dowie (32’ st Grimshaw), Giacinti. A disp.: Piazza, Rizza, Spinelli, Salvadori Rinaldi, Simic, Conc, Tamborini. All.: Ganz

ROMA: Ceasar; Soffia (23’ st Erzen), Swaby, Linari, Bartoli; Giugliano, Bernauer; Thomas (13’ pts Banusic), Andressa (36’ st Greggi), Serturini; Lazaro (36’ st Bonfantini). A disp.: Baldi, Pipitone, Pettenuzzo, Ciccotti, Corrado. All.: Bavagnoli

ARBITRO: Marotta. Assistenti: Di Monte e Trasciatti. IV Ufficiale: Ferrieri Caputi

Ammoniti: Giugliano, Vitale, Linari, Boquete, Mauri.

Sequenza rigori – Boquete: parato. Giugliano: gol. Agard: gol. Serturini: gol. Grimshaw: parato. Linari: alto. Tucceri Cimini: palo. Bernauer: gol.