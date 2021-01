Juve-Udinese, dove vedere la partita di stasera in tv e in streaming del campionato di serie A 2020/2021.

Juve – Udinese Partita stasera in Tv – La prima giornata del 2021 mette di fronte Juventus e Udinese. Dopo la (breve) pausa natalizia, torna subito il campionato di serie A e i bianconeri ospitano la squadra del patron Giampaolo Pozzo per la partita che aprirà una serie di gare decisive per gli uomini di Pirlo.

La Juve è reduce dalla pesante sconfitta interna contro la Fiorentina e, in questo gennaio “caldissimo” sotto il punto di vista sportivo, affronterà in successione Milan, Sassuolo e Inter. Una striscia che dirà molto sulle ambizioni scudetto dei bianconeri, finiti a -10 dalla vetta. Ma prima c’è da superare l’Udinese, nel posticipo del 15o turno, domenica 3 gennaio, alle ore 20:45.

Come deciso dall’attuale Dpcm Conte, la sfida si giocherà ancora a porte chiuse. I tifosi della Juventus, però, potranno seguire la squadra in diretta televisiva e online. Ecco, allora, dove vedere Juventus-Udinese in Tv o in streaming.

Juventus-Udinese dove vederla in tv

La partita Juventus-Udinese è una delle tre esclusive di questa giornata di DAZN. Per vederla in tv, allora, bisognerà sintonizzarsi su DAZN1, numero 209 del decoder di Sky: il canale, tuttavia, sarà visibile soltanto a chi ha sottoscritto l’offerta Sky-DAZN. In alternativa, sempre per gli abbonati DAZN, si potrà accedere all’apposita app anche sulle moderne smart tv compatibili.

È possibile anche collegare il computer al televisore attraverso un cavo ad alta definizione o tramite dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. In ogni caso, la sfida non andrà in onda in chiaro né sulla Rai né sulle reti Mediaset, mentre per vederla su Sky sarà necessario avere l’abbonamento con DAZN incluso.

Juve-Udinese dove vederla in streaming

Altrettanto facile è godersi la partita Juve-Udinese in streaming. Anche qui bisognerà attivare i servizi di DAZN: l’abbonamento costa 9,99 euro al mese e si può disdire in qualsiasi momento. Una volta diventati clienti, il match dei bianconeri sarà disponibile da Pc accedendo al sito www.dazn.com con le proprie credenziali.

Se volete utilizzare uno smartphone o un tablet, basterà scaricare l’app di Dazn e fare log in: i numeri di Cristiano Ronaldo e delle altre stelle della Juve vi seguiranno ovunque voi siate. Qualunque dispositivo o piattaforma scegliate, la partita non sarà comunque visibile gratuitamente: è necessario un piccolo sforzo economico per entrare virtualmente all’Allianz Stadium. Ora avete tutte le indicazioni necessarie per poter vedere Juventus Udinese in diretta tv in streaming o live sul nostro sito.

