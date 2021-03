Juve-Spezia, dove vedere la partita in tv e in streaming: i canali. Calcio d’inizio alle ore 20:45 all’Allianz Stadium

Dove vedere Juventus-Spezia in televisione e in streaming? Neanche il tempo di smaltire la delusione per l’1-1 di Verona che i bianconeri tornano subito in campo e – come sempre – diventa fondamentare capire su quali canali verrà trasmessa la partita.

La squadra di Andrea Pirlo ospita lo Spezia all’Allianz Stadium per l’anticipo che aprirà la 25a giornata del campionato di serie A. Calcio d’inizio alle ore 20:45 anche se, ovviamente, ancora senza pubblico. Per seguire la partita, allora, non ci resta che la diretta televisiva e lo streaming. Andiamo a vedere su quali canali (e con quali piattaforme) vedere Juventus-Spezia.

Juve-Spezia dove vederla in tv: i canali

Juventus-Spezia verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky alle ore 20:45 di stasera. I canali di riferimento sono Sky Sport (numero 251 del satellite) e Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre).

ll match – come detto – sarà un’esclusiva di Sky, detentrice dei diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di serie A per il campionato 2020 -2021. Per vedere Juve-Spezia, quindi, sarà necessario avere un abbonamento a Sky Calcio o Sky Sport. Niente Rai o Mediaset, dunque, se state cercando il modo di seguire la partita gratis. Ecco chi conviene di più in termini di abbonamenti

Juventus-Spezia dove vederla in streaming

Juventus-Spezia sarà trasmessa anche in streaming su SkyGo, la piattaforma che Sky mette a disposizione dei suoi abbonati su pc, smartphone o tablet.

Un’alternativa, poi, è rappresentata da Now Tv, servizio che, previa sottoscrizione, consente di assistere ai programmi Sky e di scegliere uno dei pacchetti con la partita. Tante soluzioni, dunque, ma per vedere le partite del campionato dovete pagare gli abbonamenti.



Dopo la delusione di Verona, il match contro la squadra di Vincenzo Italiano deve rilanciare i bianconeri verso le posizioni più alte della classifica, quelle che garantiscono il pass alla prossima Champions League. E ora sapete come fare a non perdervi neppure un secondo – in tv come in streaming – di Juventus-Spezia.

