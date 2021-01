La probabile formazione Juve contro la Spal: quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021. Modulo e convocati per la partita dell’Allianz Stadium

Juventus Spal probabile formazione – Davide contro Golia. La storia biblica ritorna, declinata al calcio, in questi quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021, in cui la Juventus ospita la Spal, attualmente quinta in serie B. Una sfida apparentemente scontata, anche se l’ultimo turno ha insegnato che niente è già deciso.

Per approdare ai quarti, infatti, i ferraresi hanno battuto a sorpresa, nel derby emiliano, i più quotati avversari del Sassuolo, una delle squadre rivelazione della nostra serie A. La Juventus, invece, ha faticato più del dovuto per sbarazzarsi del Genoa, sconfitto 3-2 solo ai tempi supplementari.

Vietato disastrarsi, dunque, perché i biancoazzurri, unico club della serie B arrivato ai quarti, proveranno a impressionare all’Allianz Stadium. Andrea Pirlo vuole tenere tenere alta l’attenzione e – turnover permettendo – schiererà il miglior 11 possibile. Andiamo a vedere, allora, i convocati dall’allenatore bianconero e le probabili formazioni di Juventus-Spal.

Juve Spal: i convocati di Pirlo

Turnover sì, ma con giudizio. Per questo, infortunati a parte, tutti i big della Juventus sono nell’elenco dei convocati di Pirlo per la partita contro la Spal. Si rivede anche Alex Sandro, negativo a due successivi tamponi al Covid – 19. Forfait, invece, per Paulo Dybala, alle prese con una lesione al collaterale, e Rodrigo Bentancur, l’ultimo nome ad aggiungersi alla lista degli indisponibili.





Contro il Bologna, infatti, il centrocampista è stato vittima di un duro scontro di gioco e, in via precauzionale, non scenderà in campo in Coppa Italia. “Riposerà di sicuro perché ha giocato tutta la partita con un buco nel piede, abbiamo dovuto mettere tre punti dopo un minuto – ha detto Pirlo in conferenza stampa -. Starà fuori per qualche giorno, deve riassorbire la contusione“. L’uruguaiano, quindi, non ci sarà contro la Spal, ma la sensazione è che possa recuperare per la prossima sfida di campionato, domenica contro la Sampdoria.

Juventus Spal: probabile formazione e modulo

In vista della Spal, Pirlo cambia tanto rispetto all’ultima gara contro il Bologna. Confermato il modulo, l’ibrido 3-5-2, ma la probabile formazione parla di interpreti molto diversi. In porta ci sarà Gianluigi Buffon, il portiere scelto per la Coppa Italia, mentre davanti a lui spazio a de Ligt, che ha bisogno di minuti importanti dopo la parentesi covid, Demiral e Dragusin, difensore di 18 anni partito titolare anche contro il Genoa.

In mezzo al campo, Weston McKennie potrebbe essere chiamato agli straordinari, mentre al suo fianco Rabiot e Ramsey sono favoriti su Arthur. Sugli esterni, la sorpresa è Alessandro Di Pardo, 21 anni, jolly dell’Under 23 che dovrebbe giocare sulla destra per far rifiatare Cuadrado. A sinistra, invece, Gianluca Frabotta è in pole su Bernardeschi.

In attacco, va verso un turno di riposo Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha bisogno di dosare le energie e, storicamente, salta spesso i primi turni delle coppe nazionali (sperando che – come contro il Genoa – non ci sia bisogno di buttarlo nella mischia). Con Dybala out per infortunio, il tandem davanti sarà quello formato da Alvaro Morata e Dejan Kulusevski. Lo svedese, squalificato per la prossima di campionato, proverà a mettersi in mostra in Coppa Italia proprio da attaccante, il ruolo in cui finora ha fatto meglio.

Probabile formazione Juventus (modulo 3-5-2):

Buffon; Dragusin, de Ligt, Demiral; Di Pardo, McKennie, Rabiot, Ramsey, Frabotta; Kulusevski, Morata (All. Pirlo)

Ballottaggi: McKennie-Fagioli 60%-40%; Frabotta-Bernardeschi 60%-40%.

Probabile formazione Spal (3-5-2):

Berisha; Tomovic, Vicari, Ranieri; Strefezza, Missiroli, Valoti, Esposito, Sala; Floccari, Paloschi (All. Marino).

Juve Spal Coppa Italia: le ultime

Nello sport del calcio, la battaglia fra Davide e Golia si risolve spesso a favore del gigante. In una partita secca, però, la distrazione di un attimo può toglierti la qualificazione e la Coppa Italia. Soprattutto senza Cristiano Ronaldo e altri big dal primo minuto, alla Juve servirà la massima concentrazione per superare – con pochi patemi – la Spal.

Se i ferraresi, unica squadra della serie B, sono arrivati fino a questo turno, un motivo ci sarà. Per informazioni, citofonare a Roberto De Zerbi e alla sua sorpresa Sassuolo, eliminati senza appello dai biancoazzurri. Appuntamento a mercoledì 27 gennaio, ore 20:45. Vi aspettano i quarti di finale di Coppa Italia: Juventus contro Spal.

