Coppa Italia 2020/2021 Juve Spal 4-0: in gol Morata su rigore, Frabotta, Kulusevski e Chiesa. Pirlo e i suoi volano in semifinale dove incontreranno l’Inter

Juve Spal 4-0 – Basta un tempo alla Juventus per archiviare la pratica Spal in Coppa Italia. La squadra di Andrea Pirlo chiude già la prima frazione sul 2-0, grazie alla rete su rigore di Alvaro Morata (penalty accordato per fallo su Rabiot dopo un on field review al Var) e al gol di Gianluca Frabotta. Nella ripresa, arrotondano il risultato – forse troppo pesante per una buona Spal – Dejan Kulusevski e Federico Chiesa.

I bianconeri approdano così in semifinale, dove ad aspettarli c’è la doppia sfida con l’Inter: andata a San Siro il 3 febbraio e ritorno all’Allianz Stadium il 10 febbraio. Inizia così un tour de force di fuoco per la Juve che, in poco più di un mese e a partire dal match di domenica contro la Sampdoria, dovrà giocare 9 partite fra campionato, Coppa Italia e Champions League.

Coppa Italia Juve Spal 4-0: la partita

Quarti di finale di Coppa Italia sul velluto per la Juve che, contro una coraggiosa Spal, fa valere il suo tasso tecnico decisamente superiore. Gli emiliani, momentaneamente quinti in serie B, provano a pressare alto e, sfruttando l’esperienza della vecchia volpe Floccari, cercano di farsi vedere dalle parti di Gianluigi Buffon (per la prima volta con la fascia da capitano dal suo ritorno dal Paris Saint-Germain).

Quando la Juve accelera, però, sono dolori. Come al 15′, quando Adrien Rabiot, il più positivo fra i bianconeri, parte in slalom e, arrivato in area, viene steso da Vicari. Per l’arbitro Pezzutto è simulazione del francese, ma – richiamato al Var – indica il dischetto dopo la revisione al monitor: Morata spiazza Berisha e fa 1-0.

Non è da meno Kulusevski che, per due volte, iscrive il suo nome al tabellino. Prima come assistman, con la deliziosa palla per il primo gol in bianconero di Frabotta, poi come finalizzatore, quando approfitta di un passaggio suicida di Tomovic e infila Berisha da pochi metri. A tempo quasi scaduto, c’è gloria anche per Chiesa che raccoglie un pallone vagante a centro area e salta il portiere albanese per il 4-0 finale.

Juve Spal 4-0: Fagioli, buona la prima

Tutto davvero troppo facile per i bianconeri che puniscono gli errori di una Spal audace, ma disattenta. Buona anche la risposta dei giovani dell’Under 23 impiegati da Pirlo: Dragusin, Di Pardo, Da Graca e soprattutto Nicolò Fagioli, alla prima con la Juventus senior. Il centrocampista, 20 anni il prossimo 12 Febbraio, bagna l’esordio con una gara autorevole in mezzo al campo, in cui non fa trapelare emozioni né fa vedere la differenza d’età.

Cresciuto nelle giovanili della sua Piacenza, Fagioli nasce come trequartista, prima di essere spostato più indietro. Dal vecchio ruolo eredita una classe spiccata, dal nuovo grande dinamismo: un giocatore da far maturare con pazienza, sapendo di avere fra le mani un possibile gioiellino del domani. D’altronde, già Massimiliano Allegri lo aveva elogiato durante una tournée estiva: “Vederlo giocare è un piacere perché è un ragazzo del 2001 che conosce il calcio. Non si trovano spesso giovani come lui“. E con un attestato di stima così, il futuro è un po’ più in discesa.

Juventus-Spal 4-0: voti e pagelle

Nessun problema per la Juve che passa in vantaggio quasi subito e gestisce la partita con la Spal dosando le forze. In ombra Ramsey, bene i giovani: il migliore in campo, però, è Adrien Rabiot. Coi suoi strappi, il francese si conquista il calcio di rigore che sblocca la partita e mette in continuo affanno il centrocampo dei ferraresi. Ecco tutti gli altri voti di Juventus-Spal 4-0:

Buffon 6, Dragusin 6, Demiral 6,5 (dall’83’, Da Graca, sv), de Ligt 6,5, Bernardeschi 6 (dal 45′, Di Pardo 6), Fagioli 6,5, Ramsey 5,5, Frabotta 7, Kulusevski 7, Morata 7. Il migliore: Rabiot 7. Pirlo 6,5.

La Juve vola così in semifinale dove affronterà l’Inter in una doppia sfida, andata a San Siro, ritorno all’Allianz Stadium. Già fra una settimana, Pirlo potrà prendersi la rivincita dopo la sconfitta per 2-0 in campionato, forse la più dolorosa da quando è sulla panchina dei bianconeri. Con la speranza che, stavolta, l’esito sia diverso. Appuntamento a mercoledì 3 febbraio per l’andata delle semifinali di Coppa Italia 2020/2021: Juventus contro Inter.