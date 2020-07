Juve Sampdoria partita scudetto, formazioni giocatori e dove vedere Juventus Sampdoria in diretta tv

Juve Sampdoria può essere la partita dello scudetto. Con una vittoria, infatti, i bianconeri conquisterebbero il campionato di Serie A, il nono di fila e il primo con Maurizio Sarri in panchina.

Dopo il passo falso dell’Atalanta, 1-1 a San Siro, alla Juventus potrebbe bastare anche un pareggio per festeggiare lo scudetto. In questo caso, però, i bianconeri dovrebbero guardare anche ai risultati degli altri campi e sperare che sia l’Inter, contro il Genoa, che la Lazio, impegnata a Verona, non vincano.

La Juve arriva alla sfida-scudetto in piena crisi, dopo il ko di Udine e i soli 5 punti raccolti nelle ultime 5 giornate. Preoccupano la forma fisica e un’incapacità cronica di gestire i vantaggi.

Per larga parte della tifoseria bianconera, il maggiore colpevole degli ultimi brutti risultati è proprio Sarri. L’allenatore sa di non poter sbagliare e per questo si affida agli uomini migliori. Ecco allora le probabili formazioni di Juventus-Sampdoria.

Probabili formazioni Juventus Sampdoria

La Juve ha pochi dubbi in porta: gioca Szczesny. Davanti a lui, torna dalla squalifica Leonardo Bonucci, pronto a fare coppia con Matthijs de Ligt. Ai lati, mentre Alex Sandro è sicuro del posto, sull’out di destra Juan Cuadrado è favorito su Danilo, che contro l’Udinese si è macchiato di qualche errore di troppo.

In cabina di regia, potrebbe rivedersi dal primo minuto Miralem Pjanic, anche se il condizionale è d’obbligo visto che la testa del bosniaco sembra ormai già volata a Barcellona.

Per completare il centrocampo, Sarri dovrebbe scegliere Rodrigo Bentancur e Adrien Rabiot. L’ex Paris Saint-Germain è uno dei più in forma in questa seconda fase del campionato e per questo, nonostante in panchina scalpiti Matuidi, l’allenatore difficilmente rinuncerà a lui.

In attacco, le scelte sono quasi obbligate. Douglas Costa, infatti, ha terminato in anticipo il suo campionato per una lesione del muscolo adduttore della coscia destra: sicuramente non il primo infortunio per lui. Anche Gonzalo Higuain è alle prese con qualche fastidio muscolare e al massimo andrà in panchina.

Accanto alle due stelle Paulo Dybala e Cristiano Ronaldo, allora, trova ancora spazio Federico Bernardeschi, chiamato all’ennesima partita della svolta dopo una stagione deludente.

La Sampdoria, matematicamente salva e dopo l’ultimo derby di Genova perso, arriva alla sfida con le pile un po’ scariche, anche se una vittoria contro la Juve darebbe grande prestigio. Claudio Ranieri, l’allenatore dei blucerchiati, deve fare i conti con le squalifiche di Colley e Ronaldo Vieira. In attacco, è ballottaggio aperto per chi affiancherà Quagliarella fra Gaston Ramirez e Manolo Gabbiadini.

Probabile formazione Juventus (modulo 4-3-3):

Szczesny, Cuadrado, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro, Bentancur, Pjanic, Rabiot, Bernardeschi, Dybala, Ronaldo (All. Sarri).

Probabile formazione Sampdoria (modulo 4-4-2):

Audero, Bereszynski, Yoshida, Tonelli, Augello, Depaoli, Thorsby, Linetty, Jankto, Gabbiadini, Quagliarella (All. Ranieri).

Juventus Sampdoria dove vederla in tv

La partita Juve Sampdoria si gioca domenica 26 luglio alle ore 21:45 all’Allianz Stadium di Torino. La sfida è il posticipo che chiuderà la 36esima giornata di Serie A. Si giocherà ancora a porte chiuse, come previsto dal protocollo anti-Covid. I tifosi potranno comunque vedere la partita in diretta su Sky Sport Serie A e in streaming sulle piattaforme online di Sky.

Juventus Sampdoria è una delle partite più attese dell’anno. Dopo una stagione tormentata e un’accoglienza fin da subito abbastanza fredda, Sarri potrebbe finalmente alzare il primo scudetto in bianconero. Per farlo, però, bisognerà invertire il trend delle ultime partite, fatto di disattenzioni e incredibili rimonte subite.

Chi può sparigliare le carte in tavola sono sicuramente i due assi nella manica dell’allenatore, Dybala e soprattutto Ronaldo che, a suon di gol, vorrà superare di nuovo Ciro Immobile nella classifica cannonieri. Sarà lo scudetto di CR7? Per scoprirlo non ci resta che aspettare Juve Sampdoria.

