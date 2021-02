Juve-Roma campionato serie a, dove vedere la partita di oggi in tv e in streaming

Il big match scudetto Juventus-Roma si avvicina, ma – tanto quanto la vittoria – è importante capire anche dove vedere la partita in tv e in streaming. Nella 21a giornata del campionato di serie A 2020/2021, infatti, i bianconeri ospitano gli uomini di Paulo Fonseca. Calcio d’inizio sabato 6 febbraio, ore 18:00.

Negli ultimi giorni, l’allenatore portoghese ha ricucito il rapporto col suo ex capitano Edin Dzeko che tornerà così a disposizione proprio contro la Juve, la squadra a cui, in estate, sembrava promesso. Un’altra carta per i giallorossi in vista della fondamentale sfida dell’Allianz Stadium anche se, come ormai siamo tristemente abituati, la gara sarà ancora a porte chiuse. Non ci resta, quindi, che affidarci alla diretta televisiva e online: andiamo a vedere, allora, dove vedere Juventus-Roma in Tv o in streaming.

Juventus-Roma dove vederla in tv: i canali

Juve-Roma sarà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky alle ore 18:00 di sabato 6 febbraio. Per vederla basterà collegarsi ai canali Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite, 473 del digitale) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Come detto, il match sarà un’esclusiva di Sky perciò – per seguire la squadra di mister Andrea Pirlo – sarà necessario avere un abbonamento a Sky Calcio o Sky Sport. Juventus-Roma, infatti, non andrà in onda né su Dazn né, in chiaro, su Rai e Mediaset.

Juve-Roma dove vederla in streaming

Niente tv a portata di telecomando? Niente paura perché Juve-Roma visibile anche in diretta streaming con un metodo semplicissimo. Basterà dotarsi di SkyGo, la piattaforma di Sky che permette agli abbonati di consultare anche in remoto i contenuti del proprio pacchetto. Con una smart tv, un tablet, uno smartphone o un altro dispositivo mobile, quindi, porterete la sfida dell’Allianz Stadium ovunque voi siate.

Un’ulteriore opzione, poi, è rappresentata da Now Tv che consente l’accesso ai programmi Sky e la possibilità di scegliere una delle offerte con Juventus-Roma. Qualunque piattaforma scegliate, sarà necessario sottoscrivere un abbonamento per vedere il match visto che su nessun canale la partita verrà trasmessa gratuitamente.

Mancano poche ore a una delle partite che può decidere la stagione e la corsa scudetto. E voi, dopo tutte queste indicazioni, sarete sicuri di non perderla: Juventus-Roma vi aspetta in diretta tv o in streaming.

