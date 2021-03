Juve-Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Dove vedere la partita di stasera in tv, in streaming e live. Calcio d’inizio alle ore 21:00

Dove vedere Juventus-Porto in diretta televisiva? Stasera, ore 21:00, va in scena la partita più attesa e importante per il futuro della stagione bianconera ed è davvero impossibile perdersela. La squadra di Andrea Pirlo deve ribaltare – nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League – il 2-1 del do Dragao.

Per farlo, la Juve si affida ai suoi uomini da “notti europee“: il recordman Cristiano Ronaldo, lo specialista Alvaro Morata e un Federico Chiesa sempre più calato nel mondo bianconero. Per passare il turno servirà vincere 1-0 o con uno scarto di due gol (col 2-1 si andrà ai tempi supplementari).

Sull’Allianz Stadium, saranno puntati gli occhi dei tifosi di mezzo globo che, tramite diretta tv, streaming o live, vivranno l’emozione della musichetta della Champions League. Andiamo a vedere, quindi, dove vedere Juventus-Porto e su quali canali.

Juve-Porto Champions dove vederla in tv: i canali

Juventus-Porto di Champions League verrà trasmessa in diretta tv su Sky alle ore 21:00 di martedì 9 marzo. I canali in cui andrà in onda sono Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del satellite). Per vederla sulla piattaforma satellitare, però, servirà aver sottoscritto un abbonamento a Sky Sport.

Ma non è l’unica soluzione perché il match sarà visibile anche in chiaro. Juve-Porto, infatti, sarà trasmessa anche da Mediaset su Canale 5.

Juventus-Porto dove vederla in streaming e live

Tante alternative per vedere Juventus-Porto anche in streaming. La sfida, infatti, vi seguirà ovunque voi siate grazie a SkyGo da scaricare su pc, smartphone o tablet. Lo stesso servizio può essere attivato anche su Mediaset Play, sito e app di Mediaset.

Un’altra opzione è legata a Now Tv che, previa sottoscrizione, consente di assistere ai programmi Sky e di scegliere uno dei pacchetti con la Champions. Inoltre, la partita sarà in diretta live domani alle ore 21:00 su DSW Sport.

Con una scelta così basta, è davvero impossibile perdersi Juventus-Porto. Una partita che deciderà parte del futuro bianconero e che, in tv, in streaming o live, porterà la carica della Champions League direttamente a casa vostra.