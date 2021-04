Dove e a che ora vedere Juve-Parma in tv e in streaming? Partita della 32esima giornata del campionato di serie A

Dove vedere la partita Juventus-Parma in tv e streaming? Questa sera, ore 20:45, nella 32esima giornata del campionato di serie A, i bianconeri scenderanno in campo per mantenere il quarto posto valevole per la prossima Champions League (in attesa di capire come evolverà la Super League).

Di fronte, la Juve si troverà un Parma quasi matematicamente retrocesso, rimasto fermo a 20 punti dopo la clamorosa rimonta subita dal Cagliari nell’ultima giornata. Con gli stadi ancora a porte chiuse, l’unico modo per godersi la sfida è capire su quali canali e piattaforme verrà trasmessa. Andiamo ad analizzare, quindi, i migliori modi per vedere Juve-Parma in tv e in streaming.

Juventus-Parma: dove vederla in tv, i canali



La partita di stasera Juventus-Parma è una delle tre esclusive di questa giornata di DAZN. Per vederla in tv, allora, sarà necessario sintonizzarsi su DAZN1, numero 209 del decoder di Sky. Tuttavia, il canale sarà visibile soltanto a chi dispone dell’offerta Sky-DAZN. Se possedete una smart tv, invece, basterà scaricare l’applicazione di DAZN, dopo aver – ovviamente – sottoscritto un abbonamento con l’emittente.

In alternativa, si potrà collegare il computer al televisore attraverso un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. In ogni modo, il match non andrà in onda in chiaro né sulla Rai né sulle reti Mediaset, mentre per vederlo su Sky sarà necessario avere il pacchetto con DAZN incluso.

Calendario serie A: partite campionato 2021. Lista completa e Classifica

Juve-Parma dove vederla in streaming

Altrettanto semplice vedere in streaming Juve-Parma. Anche qui sarà necessario attivare i servizi di DAZN: l’abbonamento costa 9,99 euro al mese e si può disdire in qualsiasi momento. Una volta diventati clienti, la gara dei bianconeri sarà visibile da Pc accedendo al sito www.dazn.com con le proprie credenziali.

VEDI ANCHE: Partite serie a prezzi Sky Dazn

Se state utilizzando uno smartphone o un tablet, invece, basterà scaricare l’app di Dazn e fare log in: l’atmosfera dell’Allianz Stadium – pur deserto – vi seguirà ovunque voi siate. Qualunque dispositivo o piattaforma scegliate, il match non sarà comunque visibile gratuitamente.

In attesa di capire il futuro del calcio europeo, pensiamo al presente e a Juventus-Parma: ora avete tutte le indicazioni per non perdervi neppure un secondo della prossima partita di serie A dei bianconeri. In tv come in streaming.