Allegri non andrà a sostituire Pirlo

L’ex Allenatore bianconero, indicato come uno dei possibili sostituti di Andrea Pirlo, è il candidato ideale per sostituire Zinedine Zidane al Real Madrid. A dare la news è la testata spagnola Marca.

Gattuso alla Juve

L’attuale allenatore del Napoli Rino Gattuso è il candidato ideale per allenare la Vecchia signora. Non c’è nessuna fonte ufficiale che conferma questa ipotesi, ma lo afferma un lungo editoriale di Tuttosport.com a firma di Filippo Cornacchia. L’articolo parla anche della sostituzione di Paratici, oltre all’inevitabile addio di Pirlo alla panchina bianconera.

Il caso Ronaldo

Ogni giorno c’è una news basta parlarne. Questa volta non si tratta di calcio, ma di motori. Il calciatore della Juventus ha deciso di spostare le sue auto e il video del camion è diventato virale sui social. C’è chi parla di indizi e chi invece scrive di addio. Insomma pur di scrivere qualcosa e magari acchiappare qualche click, basta un camion che sposta le lussuose auto di Cristiano Ronaldo.

Le prossime partite della Juventus

Tornando ai fatti seri, mentre i giornali fanno ipotesi, la squadra bianconera si gioca il futuro in Europa e in Coppa Italia. Vediamo quali sono le partite che deve vincere per portare a casa soldi e risultati.

Si parte mercoledì 19 maggio ore 21:00, quando la Juve affronterà l’Atalanta nella finale di Coppa Italia, al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Partita secca, chi vince si aggiudica il trofeo.

Poi l’ultima giornata di Serie A, domenica ore 15:00 che vedrà i bianconeri affrontare il Bologna in trasferta. Se la squadra di Pirlo dovesse vincere e una fra Milan e Napoli non dovesse centrare il successo nelle rispettive partite, allora la Juve arriverebbe fra le prime 4 in classifica, centrando così la qualificazione alla Champions League 2021-22. Se non dovessero verificarsi queste condizioni invece la Juventus sarà costretta ad accontentarsi dell’Europa League. Ciò comporterebbe la perdita di circa 80 milioni di euro per il bilancio bianconero.

Queste tutte le ultime notizie aggiornate sulla Juventus. Al netto dei rumors di mercato, che coinvolgono Ronaldo e non solo, le prossime partite in programma questa settimana saranno decisive per il futuro Europeo della società bianconera.

