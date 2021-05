Dove vedere Juve Milan, partitissima del 35esimo turno di Serie A in programma alle 20.45 all’Allianz Stadium, scontro diretto per la Champions League

Juventus contro Milan – L’accesso alla porta principale della Champions League passa certamente dallo scontro diretto tra Juventus e Milan in programma alle 20.45 di stasera all’Allianz Stadium di Torino.

Con l’Inter, che ha già alzato lo scudetto, resta da completare il quadro delle squadre che parteciperanno alla prossima edizione delle coppe europee. Milan e Juventus, all’andata vittoria dei bianconeri a San Siro per 1-3, hanno condiviso oneri e onori di una stagione difficile e complicata. Tra infortuni, cali fisici, indisponibilità e una certa incostanza di rendimento. Le due squadre sono appaiate a 69 punti: la corsa è sul Napoli, che ieri ha vinto ed è momentaneamente secondo a quota 70 ma soprattutto sull’Atalanta, anche lei sullo stesso gradino di bianconeri e rossoneri e impegnata in casa del già retrocesso Parma.

VEDI ANCHE Juventus campione d’Italia femminile

Juventus Milan in TV e in Streaming

Juventus Milan è una delle partite inserite nel pacchetto esclusivo di SKY. Calcio d’inizio alle ore 20.45 e diretta sul canale 201 del satellite con il commento di Maurizio Compagnoni e il commento tecnico di Luca Marchegiani. A bordocampo interviste e appunti tecnici di Peppe Di Stefano e Giovanni Guardalà. La partita sarà disponibile per tutti gli abbonati al ‘pacchetto calcio’ di Sky, esclusi gli abbonamenti sport. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming sul servizio on line SkyGo e su Now TV, piattaforma on line che consente la visione dei canali SKY con la sottoscrizione di un abbonamento.

Qualche statistica

La sfida tra Juventus e Milan è una delle superclassiche del campionato di Serie A. Considerando tutte le sfide di campionato, Coppa Italia ma anche europee (la finale di Champions League vinta proprio dai rossoneri ai calci di rigore nel 2003) il bilancio parla di 194 partite complessive: 77 vittorie della Juventus, 50 del Milan e 67 pareggi. Recentemente, dopo il suo ritorno in Serie A la Juve ha sempre ottenuto ottimi risultati contro i rossoneri: negli ultimi dieci anni 15 vittorie della Juve in campionato, tutte vinte le ultime nove sfide ospitate in casa.

La volata europea è entusiasmante: da quando il campionato ha accolto la riforma dei tre punti per ogni vittoria non è mai accaduto che ci fossero due punti in classifica tra la seconda e la quinta classificata a quattro giornate dalla fine.

Il match sarà diretto da Paolo Valeri, coadiuvato dai guardalinee Alessandro Giallatini e Giorgio Peretti con Juan Luca Sacchi quarto uomo e Gianpaolo Calvarese al VAR.

Si gioca allo stadio “Allianz Stadium” di Torino domenica 9 maggio alle 20.45.

VEDI ANCHE

CALENDARIO SERIE A PARTITE SKY DAZN