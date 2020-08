Juve Lione ritorno Champions League. Formazioni giocatori, dubbio Dybala e dove vedere Juventus Lione in diretta tv

Riparte la Champions League e Juventus-Lione è già un appuntamento da dentro o fuori per i bianconeri. Venerdì 7 agosto, alle ore 21:00, Cristiano Ronaldo e compagni scenderanno in campo per provare a ribaltare l’1-0 dell’andata, maturato lo scorso 26 febbraio allo stadio Parc Olympique Lyonnais.

Una partita coincisa con – probabilmente – il peggior momento della Juve di Maurizio Sarri. In Francia, infatti, i bianconeri si sono mostrati impreparati a superare il muro difensivo del Lione, preparato perfettamente da una vecchia conoscenza del calcio italiano, l’ex allenatore della Roma Rudi Garcia. La rete di Tousart, poi, ha fatto il resto e ha portato il risultato sull’1-0 finale.

Juve Lione la partita di ritorno

La partita di ritorno sarà quindi un importante spartiacque per la Juventus, ma anche per Maurizio Sarri. Al primo anno a Torino, l’allenatore ha sì vinto lo scudetto, ma non ha portato quella rivoluzione del “bel gioco” che molti, Nedved e Paratici in primis, si aspettavano.

Dopo le sconfitte in Coppa Italia e Supercoppa, se la Juve dovesse anche uscire agli ottavi di finale, non sarebbe di certo una stagione da incorniciare e più di qualcuno inizierebbe a farsi domande sul progetto tecnico di Sarri.

Con il campionato che inizierà il 19 settembre, a poco più di un mese dal termine della Champions League, è difficile, però, che venga sconfessato il progetto tecnico: l’eventuale nuovo tecnico avrebbe poco tempo a disposizione per preparare la nuova stagione. Per di più, i nomi che girano attorno alla prossima panchina della Juve, dall’Allegri bis a Zidane, non trovano conferme.

La prematura eliminazione dalla Champions, però, sarebbe davvero un duro colpo e aprirebbe scenari da “mai dire mai”. Un rischio che Sarri non si può permettere, a maggior ragione con un Antonio Conte in rotta con l’Inter e che sembra non aver mai dimenticato il “primo amore” bianconero.

Proprio per non mettere in discussione la stagione, la Juve sa di non poter sbagliare. Dalla sua, avrà di certo la forma fisica: la Ligue 1 francese è l’unico delle maggiori leghe europee a non aver ripreso dopo la sospensione per l’emergenza covid 19.

Il Lione non gioca una partita in campionato dall’8 marzo scorso, quando uscì sconfitto per 1-0 contro il Lille. Da quel momento, gli uomini di Rudi Garcia sono scesi in campo solo per qualche amichevole e per il match di Coppa di Lega contro il Paris Saint-Germain, unico impegno ufficiale post lockdown e perso ai rigori dopo uno scialbo 0-0.

Difficile, quindi, che i francesi abbiano la stessa condizione fisica della Juventus. Dopo le tante partite di Serie A e Coppa Italia, i bianconeri hanno messo minuti e intensità nelle gambe e, nelle ultime uscite, sono riusciti a far riposare anche qualche titolare (un nome su tutti: Cristiano Ronaldo).

L’1-0 dell’andata, però, permetterà al Lione di fare la partita che ama: chiudersi dietro e ripartire. Il 3-5-2 dei francesi, che in fase difensiva diventa un 5-4-1, è stato il muro contro cui, nella partita d’andata, è sbattuta la Juve.

Spesso, i bianconeri sono troppo testardi nel provare ad andare in rete con percussioni per vie centrali: un particolare che Rudi Garcia ha sfruttato per incartare Sarri nella sua ragnatela difensiva, il punto di forza del Lione.





Venerdì, il club transalpino avrà anche un’altra carta da giocarsi. Torna dall’infortunio al crociato, che lo aveva tenuto fuori nella sfida dell’andata, Memphis Depay, 26enne olandese e stella del Lione. Le sue caratteristiche? Velocità supersonica e un mortifero tiro da fuori, armi che potrebbero fare malissimo alla Juve in contropiede.

I diversi valori delle due squadre, però, potrebbe scombinare i piani di Rudi Garcia e far propendere l’ago della bilancia verso i bianconeri. La Juventus, infatti, è fresca vincitrice della Serie A, mentre i francesi hanno chiuso il campionato con un deludente settimo posto. La forza e l’ampiezza delle due rose sono imparagonabili. Non bisogna nascondersi: uscire contro questo Lione lascerebbe davvero l’amaro in bocca ai bianconeri.

Juve Lione probabili formazioni

Ecco allora le probabili formazioni di Juventus-Lione. Pochi dubbi per quanto riguarda il modulo: Sarri schiererà in campo il solito 4-3-3.

A difendere i pali ci sarà Szczesny. Davanti a lui, ballottaggio per chi occuperà l’out di destra fra Danilo e Cuadrado. Nel caso dovesse spuntarla l’ex Manchester City, il colombiano farà parte del tridente offensivo al porto di Bernardeschi. Sempre in difesa, invece, sono sicuri del posto de Ligt, Bonucci e Alex Sandro.

Nonostante l’affare ormai concluso col Barcellona, Pjanic dovrebbe comunque prendersi le chiavi del centrocampo bianconero. Ai suoi lati, spazio per Bentancur è un Adrien Rabiot sempre più in crescita.

In attacco, tutto ruota attorno alle condizione fisiche di Paulo Dybala. La Joya ha ricominciato ad allenarsi in gruppo, ma non è ancora meglio della forma dopo l’infortunio all’adduttore rimediato nel match scudetto contro la Sampdoria.

Per non rischiare, Sarri sembrerebbe orientato a scegliere Gonzalo Higuain dal primo minuto. Se Cristiano Ronaldo – ovviamente – non si tocca, per l’altra maglia è sfida fra Cuadrado e Bernardeschi, con Douglas Costa ancora fermo ai box.

Nel Lione, invece, squadra che vince non si cambia, almeno per quanto riguarda il modulo. Rudi Garcia, quindi, opta ancora per il 3-5-2 dell’andata.

In porta gioca Anthony Lopes. Il muro a tre – che tanto ha fatto bene nella gara in Francia – sarà composto da Marcelo, Denayer e Marcal. Sulle fasce, agiranno Dubois e Cornet, chiamati sia a formare la linea a cinque in fase di non possesso che ad allargare il gioco sugli esterni.

A schermare la difesa ci sarà Guimaraes, fra i più positivi nel match del Parc Olympique Lyonnais, mentre il resto del centrocampo sarà formato da Caqueret e soprattutto da Houssem Aouar, talento del ’98 finito nel taccuino di molti direttori sportivi, incluso Fabio Paratici. Assente, invece, il mattatore dell’andata, Lucas Tousart, rientrato all’Hertha Berlino dal prestito.

Nel tandem davanti, si rivede Depay, fermato a dicembre da un grave infortunio al crociato del ginocchio sinistro. Accanto a lui, non si tocca Moussa Dembélé, capocannoniere del Lione con 16 gol in 27 partite in Ligue 1. Sarà lui il pericolo numero uno per gli uomini di Sarri.

Probabile formazione Juventus (modulo 4-3-3):

Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Rabiot; Cuadrado, Higuain, Ronaldo (All. Sarri).

Probabile formazione Lione (modulo 3-5-2):

Lopes; Marcal, Denayer, Marcelo; Dubois, Caqueret, Guimaraes, Aouar, Cornet; Depay, Dembélé (All. Garcia).

Juve Lione dove vederla in tv

La partita Juve-Lione si giocherà venerdì 7 agosto alle ore 21:00 all’Allianz Stadium di Torino. La sfida è il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, dopo che la gara dell’andata è terminata 1-0 per i francesi.

La sfida si giocherà ancora a porte chiuse, come previsto dal protocollo anti-Covid. I tifosi potranno comunque vedere la partita in diretta su Sky, sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport (numeri 201 e 252), e sarà visibile anche in chiaro su Canale 5.

Per chi preferisce seguirla in streaming, invece, Juventus-Lione sarà disponibile sulle piattaforme Sky Go, Now Tv e Mediaset Play.

La Champions League è il sogno (non troppo nascosto) di Andrea Agnelli e di tutti i tifosi bianconeri. Quella contro il Lione, dunque, è una delle partite più attese dell’anno. Dal passaggio o meno del turno dipenderà molto del futuro di Sarri, ma anche dei piani societari.

Sarà una Champions inedita e giocata ad agosto, fatta di sfide nel campo neutro di Lisbona e (dai quarti di finali in poi) senza andata e ritorno. Non poter competere sarebbe una delusione enorme, mentre – col passaggio del turno – tutto potrebbe succedere e alcuni valori di forza uscirne ribaltati.

Ce la farà CR7 a portare la Juve nella Final Eight nel suo Portogallo? Per scoprirlo non ci resta che aspettare Juve Lione.

