Si chiude dopo solo una stagione il ciclo di Andrea Pirlo: il tecnico bresciano lascia la panchina della Juventus dopo aver vinto Supercoppa e Coppa Italia

La Juventus esonera Andrea Pirlo – La notizia viene ufficializzata dai canali social della Juventus, in particolare da Twitter, poco prima di mezzogiorno. Le strade della società bianconera e di Andrea Pirlo si separano.

Andrea Pirlo esonerato

Una notizia che per la verità veniva data per scontata ormai da almeno un paio di giorni. In particolare da quando siano intensificate le voci di un rapporto riallacciato tra la società bianconera e l’ex allenatore Massimiliano Allegri. Per altro Allegri era ancora in attesa di una panchina dopo il clamoroso esonero dalla Juventus di un paio di anni fa.

Pirlo aveva ancora un anno di contratto. Era stato chiamato sulla panchina della Juventus lo scorso anno, in modo piuttosto sorprendente, dopo che il tecnico bresciano aveva già firmato un contratto per seguire la under 23, iscritta al campionato di Lega Pro. E le delusioni europee della Juventus, nonostante l’ennesimo successo in campionato, avevano portato a una frattura con Maurizio Sarri era stato a sua volta esonerato dopo una sola stagione. Il bilancio di Pirlo, che peraltro era uno degli allenatori meno pagati di Serie A con un compenso di 1,8 milioni di euro a stagione, non è bastato a salvare la panchina: nonostante la vittoria in Supercoppa, l’accesso diretto alla Champions League la conquista della Coppa Italia, la 14esima della storia juventina.

Andrea Pirlo, quello che gli juventini non sanno di lui

Pronto Allegri

Con la definitiva chiusura dei rapporti trova la Juventus e Fabio Paratici, il dirigente che aveva fortemente voluto l’arrivo di Cristiano Ronaldo e l’esonero di Massimiliano Allegri, diventa a questo punto sempre più probabile il ritorno del tecnico livornese sulla panchina bianconera. Un’opzione fortemente caldeggiata sui social anche dai tifosi della Juventus che rimpiangono le stagioni nelle quali la Juventus non solo vi sentito nazionale ma arrivo di nuovo passo dalla conquista della Champions League.

L’accordo con Allegri, di fatto, sarebbe già pronto: quattro anni di contratto 9 milioni di euro netti a stagione. In pratica il tecnico, ancora sotto contratto con la Juventus è fino a giugno, rileverebbe un accordo già in essere. L’ufficializzazione è attesa in giornata. Molto probabile, a breve, anche la conferma della partenza di Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse non rientrerebbe nei piani di Allegri che vuole puntare molto su Dybala e Chiesa.

Per CR7 pronta una offerta da Manchester City e PSG anche se la Roma di Mourinho sembra avere avanzato un’offerta al giocatore portoghese.

GRAZIE per tutte le emozioni vissute insieme!

🏆🏆⚪⚫ @Pirlo_Official — JuventusFC (@juventusfc) May 28, 2021

VEDI ANCHE: GIOCATORI JUVE LA FORMAZIONE DELLA JUVENTUS