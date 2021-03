Probabile formazione Juve-Lazio, partita della 26a giornata del campionato di serie A. Ronaldo contro Immobile. Chi recupera fra i bianconeri? Modulo e convocati di Pirlo

Probabili formazioni – La stagione della Juventus passa da Lazio e Porto. Se già in questo momento la corsa scudetto dei bianconeri somiglia più a una chimera che a un’impresa, non uscire dall’Allianz Stadium con i 3 punti metterebbe la parola fine a qualsiasi ipotesi tricolore. E getterebbe ombre inquietanti anche sulla gara di Champions League di martedì.

La (deludente) classifica di serie A e il risultato del do Dragao non lasciano più spazio ad Andrea Pirlo per passi falsi. Il tecnico bianconero dovrà così giocarsi tanto del suo futuro in piena emergenza indisponibili. Una lunga lista di assenti a cui si è aggiunto nelle ultime ore Rodrigo Bentancur, positivo al covid-19.

Dall’infermeria, però, arrivano anche buone notizie, con qualche tassello fondamentale pronto a recuperare per questa settimana bollente. La sfida nella sfida sarà quella fra l’attuale capocannoniere della serie A, Cristiano Ronaldo, e il detentore del titolo, Ciro Immobile. Ma le frecce all’arco dei due allenatori non finiscono qui. Andiamo a vedere, allora, l’elenco bianconero dei convocati e le probabili formazioni di Juventus-Lazio.

Juve-Lazio: i convocati di Pirlo

Un assente in più, Rodrigo Bentancur, ma anche qualche big che recupera. Per Juventus-Lazio, Pirlo ritrova fra i convocati Juan Cuadrado e Leonardo Bonucci. Il colombiano ha recuperato dall’infortunio patito nella gara di Napoli, mentre il difensore azzurro non scende in campo addirittura dal 2-0 contro la Roma del 6 febbraio.

In dubbio c’è de Ligt, fermatosi nella rifinitura contro lo Spezia, mentre Arthur e Dybala sono costretti all’ennesimo forfait. Dopo i consulti medici in Spagna e Austria, il recupero della Joya procede spedito anche se servirà ancora una settima prima di poter anche solo ipotizzare la data del suo rientro: sicuro niente Porto per lui. Qualche speranza in più, invece, ce l’ha il brasiliano che, dopo oltre un mese, potrebbe tornare almeno in panchina.

Juventus-Lazio: probabili formazioni

Verso Juve-Lazio, Pirlo potrebbe riconfermare 9/11 della formazione scesa in campo contro lo Spezia. Le probabili vedono in porta ancora Szczesny, mentre davanti a lui tocca a Demiral e Alex Sandro. Con de Ligt non al meglio e Bonucci out da un mese, il tecnico potrebbe infatti dare di nuovo fiducia al brasiliano nel quasi inedito ruolo di centrale. Danilo e Bernardeschi completano la difesa.

In mezzo al campo, la positività di Bentancur costringe McKennie ad arretrare il proprio raggio d’azione e ad affiancarsi in mediana a Rabiot. Più defilata l’ipotesi di lanciare dal primo minuto il baby Fagioli. Sulle fasce, insieme all’immancabile Federico Chiesa, dovrebbe rivedersi da titolare Juan Cuadrado.

Davanti, Alvaro Morata sta meglio (e lo ha dimostrato con la rete lampo contro lo Spezia), ma non è ancora al top della condizione. Proprio per questo, Dejan Kulusevski è al momento in vantaggio sullo spagnolo per duettare con Cristiano Ronaldo. Il portoghese, già a 20 gol in campionato, ha già segnato alla Lazio nella gara d’andata: si ripeterà?

Probabile formazione Juventus (modulo 4-4-2):

Szczesny; Danilo, Demiral, Alex Sandro, Bernardeschi; Cuadrado, McKennie, Rabiot, Chiesa; Kulusevski, Cristiano Ronaldo. (All. Pirlo).

Ballottaggi: Bernardeschi-Bonucci 60%-40%; McKennie-Fagioli 70%-30%; Kulusevski-Morata 60%-40%.

Probabile formazione Lazio (modulo 3-5-2):

Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile (All. Inzaghi S.).

Juve-Lazio: le ultime

Scivolata a -10 dall’Inter capolista (anche se con una partita in meno) e con il posto Champions a rischio, la Juve non può permettersi di replicare gli errori che, nella gara d’andata all’Olimpico, portarono al pareggio della Lazio all’ultimo istante.

Questa volta, portare a casa i 3 punti rappresenta davvero una sliding door sul futuro. Non solo per il campionato, ma perché vincere aiuta a vincere. E darebbe una marcia in più per la sfida europea – da dentro o fuori – di martedì. Lazio e poi Porto. Da qui passa la stagione della Juventus.

