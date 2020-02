Juventus Woman e Inter femminile sarà la prima partita di serie A che vedremo a breve. Ecco quando e dove è possibile vederla

Il campionato di Serie A maschile si gioca fra Milano e Torino, di contro la Juventus woman affronta la partita con l’Inter femminile con 20 punti di vantaggio in classifica. Nonostante questo l’incontro calcistico Juventus-Inter può sempre riservare delle sorprese, in entrambi i campionati.

A giocare il primo derby d’Italia saranno le donne, domenica 16 febbraio alle ore 12:30, sul campo di Vinovo. Poi sarà la volta degli uomini il 1 marzo alle ore 20:45, presso l’Allianz Stadium. In questo articolo vediamo le ultime notizie sul match più vicino in calendario fra i due, ovvero quello femminile.

Partita Juventus woman-Inter donne: le parole di coach Guarino

La partita Juventus-Inter è diversa dalle altre, perché rinnova la rivalità fra le due squadre e determina gli umori delle tifoserie, a seconda del risultato. L’allenatrice bianconera Rita Guarino ne è consapevole, perciò a pochi giorni dalla sfida di campionato ha usato parole chiare per motivare le sue ragazze.

Come riporta il sito ufficiale Juventus.com, il coach della Juventus woman ha parlato della forza delle nerazzurre, dichiarando di temerle.

Queste le sue parole: “L’inter sarà un avversario difficile da affrontare, nelle ultime partite sta facendo meglio di noi. Approcciamo questa sfida con il massimo rispetto e sappiamo che se vogliamo mantenere la vetta dobbiamo fare più punti possibili. Quando si spinge sull’acceleratore ci possono essere dei momenti di flessione, ma la meta da raggiungere deve essere sempre davanti a noi”.

Juventus woman Inter: precedenti e motivazioni della partita

Parlando di meta, l’allenatrice bianconera si riferisce alla vittoria del campionato di Serie A femminile, stagione 2019-20. Le sue ragazze attualmente sono in testa alla classifica, con 6 punti di vantaggio su Fiorentina e Milan, ma la partita con l’Inter è insidiosa. Per questo Guarino vuole tenere alta l’attenzione, evitando di perdere punti preziosi.

Di sicuro l’Inter femminile vorrà fare uno sgambetto alle rivali, anche per vendicare il 3-0 subito nella gara di andata di campionato. In quell’occasione, il 20 ottobre 2019, la Juve vinse con goal di Martina Rosucci, Cristiana Girelli e Valentina Cernoia.

Ma questa volta le cose potrebbero andare diversamente, per un match che si preannuncia ricco di emozioni. Le motivazioni sono diverse, ma in entrambe le squadre molto elevate. La Juve vuole dare un segnale importante nella corsa alla vittoria della seria A femminile, l’Inter vuole recuperare punti in classifica e battere squadra bianconera.

Pochi giorni e sapremo come andrà a finire, nel frattempo i tifosi e le tifose delle due squadre non vedono l’ora di godersi lo spettacolo. Per chi volesse seguire la partita in Tv, ricordiamo che sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Uno. Non ci resta che augurarvi buon divertimento.

