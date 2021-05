Dove vedere Juventus Inter gara di cartello della penultima giornata del campionato di Serie A, in programma alle ore 18 all’Allianz Stadium di Torino

Juventus contro Inter – La Juventus consegna il titolo di Serie A vinto per nove anni consecutivi all’Inter. Tra le due squadre la rivalità resta accesissima e alla squadra nerazzurra. A maggior ragione visti i rapporti evidenziati sia nella gara d’andata di San Siro che nella semifinale di Coppa Italia, quando tra Andrea Agnelli e Antonio Conte volarono parole grosse e qualche gestaccio.

La situazione della Juventus

La Juventus in questo momento si trova al quinto posto in classifica, e dunque fuori dalle posizioni che portano alla Champions League. Un punto da recuperare sul Napoli, impegnato domenica a Firenze, tre in meno di Atalanta e Milan che si sfideranno nell’ultimo turno di campionato in programma domenica prossima. La Juventus non ha chance: deve vincere. E sperare che davanti le squadre che precedono cadano. La squadra bianconera è nella scomoda posizione di chi non è padrone del proprio destino: ma dipende anche dagli errori degli altri.

Per la Juventus ultima gara in casa della stagione: l’ultimo turno la squadra di Pirlo sarà ospite del Bologna al Dall’Ara.

Juventus Inter in TV e in Streaming

Juventus Inter è una delle partite inserite nel pacchetto esclusivo di SKY. Calcio d’inizio alle ore 18.00 e diretta su SKY Sport 2 (canale 202 di SKY) per gli abbonati al pacchetto calcio. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming sul servizio on line SkyGo e su Now TV, piattaforma on line che consente la visione dei canali SKY su abbonamento. Ricordiamo comunque che le partite di serie A 2021 – 2022 saranno visibili su DAZN mentre a Sky spettano tre partite per turno e la serie B



Telecronaca di Riccardo Trevisani con il commento tecnico di Daniele Adani.

Calendario Serie A, Juventus Inter: probabili formazioni

Statistiche Juve Inter

Le sfide tra Juventus e Inter sono all’insegna del grande equilibrio: bisogna tornare alla stagione 2003-04 per trovare un’Inter vincente sulla Juve sia all’andata che al ritorno: era la stagione con Zaccheroni in panchina. Inter senza gol all’Allianz Stadium nelle ultime cinque trasferte. L’ultima vittoria dei nerazzurri a Torino risale al 2012. In compenso la Juventus continua a subire gol: tredici partite senza salvare la propria porta. Solo nel 1955 andò peggio con quattordici partite con almeno un gol al passivo.

Il match sarà diretto da Gianpaolo Calvarese, coadiuvato dai guardalinee Salvatore Longo e Filippo Valeriani con Marco Guida quarto uomo e Massimiliano Errati al VAR.

Si gioca allo stadio “Allianz Stadium” di Torino sabato 15 maggio alle 18.00.

La conferenza stampa del prepartita di Antonio Conte

🎙️ | INTERVISTA Ascoltiamo le parole di mister Antonio Conte alla vigilia della sfida con la Juventus!#JuventusInter #IMInter #IMScudetto pic.twitter.com/7XUbu9sbQo — Inter 🏆🇮🇹 (@Inter) May 14, 2021

