Juve-Genoa, Coppa Italia 2020/2021, ottavi di finale. Dove vedere la partita in tv e in streaming

Juventus-Genoa, dove vedere la partita che segnerà il debutto dei bianconeri nell’edizione 2020/2021 della Coppa Italia. Per accedere ai quarti di finale, dunque, gli uomini di Andrea Pirlo dovranno superare il Grifone, arrivato alla terza partita nel torneo dopo i successi contro Catanzaro e Sampdoria. Calcio d’inizio mercoledì 13 gennaio, ore 20:45, all’Allianz Stadium di Torino.

Lo stadio sarà però deserto perché, come deciso dall’attuale Dpcm, il match si giocherà ancora a porte chiuse. I tifosi di casa, però, potranno seguire i bianconeri in Coppa Italia in diretta televisiva. Ecco, allora, dove vedere Juventus-Genoa in Tv o in streaming.

Vedi Anche: Calendario Serie A 2021 partite Sky e Dazn

Juventus-Genoa dove vederla in tv

Come tutte le partite di Coppa Italia, Juve-Genoa sarà trasmessa in diretta tv esclusiva dalla Rai. Per godersi il match, dunque, basterà sintonizzarsi su Rai Due alle ore 20:45 di mercoledì 13 gennaio.

Essendo un’esclusiva Rai, la gara andrà in onda in chiaro e non servirà sottoscrivere un abbonamento con la pay tv Sky o con Dazn. La visione, quindi, sarà gratuita.

Juve-Genoa dove vederla in streaming

Se non potete gustarvi Juventus-Genoa davanti alla tv, non disperate. La partita, infatti, sarà visibile anche in streaming su RaiPlay, piattaforma online della rete nazionale. Come fare? È semplicissimo: basterà scaricare l’applicazione su dispositivi come smartphone e tablet o collegarsi al sito da pc o notebook per poter seguire gratuitamente il match.

Qualunque opzione scegliate, insomma, il match della squadra di Pirlo andrà in onda in chiaro e non servirà alcun esborso economico o abbonamento per entrare “virtualmente” all’Allianz Stadium. Solo una televisione o un dispositivo mobile, ricordarsi l’orario giusto (le 20:45 di mercoledì 13 gennaio) e tanta voglia di tifare bianconero. Soprattutto ora che avete tutte le informazioni necessarie per vedere Juventus-Genoa, in diretta tv o in streaming.

VEDI ANCHE CALENDARIO CAMPIONATO SERIE A