Juve-Genoa, partita della 30a giornata del calendario di serie A 2020/2021. Dove e quando vedere la partita oggi in tv e in streaming

Juve-Genoa dove vederla in tv – È iniziata la 30a giornata del campionato di serie A e, con le partite ancora a porte chiuse, diventa fondamentale essere sintonizzati, in televisione come in streaming.

In questo turno, i bianconeri ospitano il Grifone per continuare la corsa verso i posti qualificazione alla prossima Champions League. Andiamo a scoprire, allora, i canali in cui vedere Juventus-Genoa.

Juventus-Genoa: dove vederla in tv e canali

Juventus-Genoa verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky alle ore 15:00. I canali in cui andrà in onda sono Sky Sport Serie A e Sky Sport (numero 252 del satellite).

La partita sarà un’esclusiva di Sky, detentrice dei diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di serie A per il campionato 2020 -2021. Per vedere Juve-Genoa servirà quindi ancora per poco avere un abbonamento a Sky Calcio o Sky Sport. Niente Rai o Mediaset, dunque, se state cercando il modo di seguire la partita gratis.

Juve-Genoa dove vederla in streaming

Juventus contro il Genoa sarà trasmessa anche in streaming su SkyGo, la piattaforma che Sky mette a disposizione dei suoi abbonati su pc, smartphone o tablet. Un’alternativa, poi, è rappresentata da Now Tv, servizio che consente di assistere ai programmi Sky e di scegliere uno dei pacchetti con la partita (previa sottoscrizione).

Le soluzioni sono tante, ma tutte a pagamento: nessuna piattaforma, infatti, trasmette gratuitamente la sfida. Con un abbonamento e con queste informazioni sui canali di riferimento, sarete però sicuri di non perdevi l’emozione della serie A. E, soprattutto, di Juventus-Genoa.

