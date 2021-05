Altre partenze nella Juventus femminile che si è riconfermata campione d’Italia al termine di una stagione trionfale con 22 vittorie in altrettante partite: il portiere Giuliani al Milan, Alves torna in Brasile

È in atto un vero e proprio rinnovamento nella Juventus femminile che ha da poco festeggiato il suo quarto titolo consecutivo sotto la guida di Rita Guarino.

Juventus, parte Laura Giuliani

Dopo la separazione annunciato pochi giorni fa tra la società e l’allenatrice, che non ha rinnovato il suo contratto con il club, intenzionato ad aprire un nuovo ciclo con un’altra guida tecnica, la Juventus di fatto ha ufficializzato oggi anche la partenza di Laura Giuliani, che dopo quattro anni in bianconero passerà con ogni probabilità al Milan femminile.

La conferma sul trasferimento in rossonero del portiere è ancora da ufficializzare ma tutto lascia pensare che dalla prossima stagione il numero uno, un autentico baluardo della difesa della Juventus, passerà alla squadra diretta quest’anno da Maurizio Ganz.

Laura Giuliani lascia con sette trofei: quattro scudetti, due edizioni di Supercoppa e una Coppa Italia. Il portiere meno battuto in assoluto del campionato italiano. La Juventus l’ha congedata con un bel post sul proprio sito Internet ringraziandola e augurandole in bocca al lupo per il futuro.

GRAZIE.

Sono arrivata 4 anni fa in punta di piedi, sposando un progetto in cui mi sono tuffata a capofitto e per cui ho sempre investito tutte le mie energie, incondizionatamente, giorno per giorno, lottando a cuore aperto per ogni centimetro e ogni parata.

1/5 pic.twitter.com/Qc0qVmEk5b — Laura Giuliani (@Laura1Giuliani) May 24, 2021

Maria Alves torna in Brasile

Torna invece a casa, per giocare in Brasile – le offerte per lei sotto questo aspetto sono molto numerose – Maria Alves. Due le sue stagioni in bianconero. Dieci i suoi goal nel corso di quest’ultima stagione con la Juventus oltre a sette assist. Sei quelli decisivi da febbraio in poi quando la Juventus ha alzato il livello del gioco e delle prestazioni per riconfermarsi campionessa d’Italia.

Per lei è in corso un vero e proprio derby tra Corinthians e Palmeiras, le due squadre femminili di São Paulo che stanno dominando il campionato brasiliano.

La Juventus femminile cambia allenatore

Cristiana Girelli, rinnovo in bilico

Incertezza invece per quanto riguarda il futuro della capocannoniere Cristiana Girelli, 22 goal in 21 partite campionato, top scorer assoluta. L’attaccante, che sembra avere raggiunto un accordo con il procuratore delle stelle Mino Raiola, ha molto mercato, anche all’estero. É stata proprio lei a ringraziare con una dichiarazione molto speciale Rita Guarino: “Devo molto alla nostra allenatrice – ha detto l’attaccante della Juventus e della Nazionale – perché mi ha sempre dato tanta fiducia. A un’atleta spesso basta davvero solo quella”.