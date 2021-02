Juve-Crotone, 23a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Dove vedere la partita in tv e in streaming. Calcio d’inizio alle ore 20:45

Dove vedere Juventus Crotone in tv? La partita chiude la 23a giornata del campionato di serie A 2020/2021, un turno in cui l’Inter – con la vittoria nel derby – ha allungato al primo posto, andando a +11 sui bianconeri (che hanno però due match in meno).

Contro il Crotone, la squadra di Andrea Pirlo deve così invertire la rotta delle due sconfitte consecutive (Napoli e Porto) e cercare di agganciarsi al treno nerazzurro. Calcio d’inizio alle ore 20:45 in un Allianz Stadium deserto e chiuso al pubblico, come ormai siamo tristemente abituati.

Anche per questo diventa fondamentale capire dove vedere la partita in diretta televisiva o in streaming. Andiamo ad analizzare, dunque, i migliori modi per gustarsela e tutte le possibilità, online o in tv, che Juventus-Crotone offre.

Juve-Crotone dove vederla in tv: i canali

Juventus-Crotone verrà trasmessa in diretta tv esclusiva su Sky alle ore 20:45 di stasera. I canali di riferimento sono Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale) e Sky Sport (251 del satellite). Telecronaca affidata ad Andrea Marinozzi e Massimo Ambrosini.

VEDI ANCHE: Calendario serie A: partite campionato 2021. Lista completa e Classifica

Il match – come detto – sarà un’esclusiva di Sky, detentrice dei diritti di 7 partite su 10 di ogni giornata di serie A. Per vedere Juve-Crotone, quindi, sarà necessario pagare un abbonamento a Sky Calcio o Sky Sport. Niente Dazn, Rai o Mediaset, dunque, se state cercando il modo di seguire la partita.

Juve-Crotone dove vederla in streaming

I numeri di Cristiano Ronaldo e delle altre stelle bianconere saranno trasmessi anche in streaming. Su SkyGo, la piattaforma che Sky mette a disposizione dei suoi abbonati su pc, smartphone o tablet, Juve-Crotone sarà regolarmente fra le partite accessibili ovunque voi siate.

Un’alternativa è Now Tv, servizio che, previa sottoscrizione, consente di assistere ai programmi Sky e di scegliere uno dei pacchetti con la partita. Tante soluzioni, dunque, ma tutte a pagamento. Quel che è certo è che, stasera alle ore 20:45, saprete dove vedere Juventus-Crotone.

VEDI ANCHE: PARTITE SKY DAZN CALENDARIO