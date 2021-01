Juve-Bologna, 19a giornata del campionato di serie A 2020/2021. Dove vedere la partita in tv e in streaming

La Juventus chiude il girone d’andata contro il Bologna, domenica 24 gennaio, alle ore 12:30. Nel lunch match della 19a giornata del campionato di serie A 2020/2021, infatti, i bianconeri ospitano gli emiliani all’Allianz Stadium per cercare conferme dopo la conquista della Supercoppa italiana e rimanere in scia di Milan e Inter.

In campionato, la Juve viene dalla pesante sconfitta per 2-0 proprio contro i nerazzurri, il punto forse più basso della gestione Andrea Pirlo, mentre il Bologna ha ritrovato la vittoria (dopo 9 turni consecutivi a vuoto) con l’1-0 sull’Hellas Verona.

Come prevede l’attuale dpcm, la sfida si giocherà ancora a porte chiuse. I tifosi bianconeri, comunque, potranno seguire Cristiano Ronaldo e le altre stelle di casa in diretta televisiva o con un dispositivo mobile. Ecco, allora, dove vedere Juventus-Bologna in Tv o in streaming.

Juventus-Bologna dove vederla in tv

La partita Juventus-Bologna è una delle tre esclusive di questa giornata di DAZN. Per vederla in tv, allora, sarà necessario sintonizzarsi su DAZN1, numero 209 del decoder di Sky: il canale, tuttavia, sarà visibile soltanto a chi dispone dell’offerta Sky-DAZN. Se possedete una smart tv, invece, basterà scaricare l’applicazione di DAZN, dopo aver – ovviamente – sottoscritto un abbonamento con l’emittente.

In alternativa, si potrà collegare il computer al televisore attraverso un cavo ad alta definizione o utilizzando dispositivi come Amazon Firestick o Google Chromecast. In ogni modo, il match non andrà in onda in chiaro né sulla Rai né sulle reti Mediaset, mentre per vederlo su Sky sarà necessario avere il pacchetto con DAZN incluso.

Juve-Bologna dove vederla in streaming

Semplicissimo, invece, godersi la partita Juve-Bologna in streaming. Anche qui sarà necessario attivare i servizi di DAZN: l’abbonamento costa 9,99 euro al mese e si può disdire in qualsiasi momento. Una volta diventati clienti, la gara della squadra di Pirlo sarà visibile da Pc accedendo al sito www.dazn.com con le proprie credenziali.

VEDI: Partite serie a dove vederle tutte in Tv. Prezzi Sky calcio - Dazn

Se state utilizzando uno smartphone o un tablet, invece, basterà scaricare l’app di Dazn e fare log in: i numeri di Cristiano Ronaldo e delle altre stelle della Juve vi seguiranno ovunque voi siate. Qualunque dispositivo o piattaforma scegliate, il match non sarà comunque visibile gratuitamente: verrà richiesto, quindi, un piccolo sforzo economico per entrare virtualmente all’Allianz Stadium. Sono queste tutte le indicazioni per potersi gustare Juventus-Bologna in diretta tv o in streaming.

VEDI ANCHE: Calendario serie a campionato