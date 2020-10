Juve-Verona, dove e a che ora vedere e la partita di serie a Juventus Hellas Verona in diretta tv e in streaming .

Juve-Verona, la partita valida per la quinta giornata del campionato di calcio di serie A 2020-21, si giocherà all’Allianz Stadium di Torino.

L’orario della prossima partita juve è previsto per le 20:45 di domenica 25 ottobre. Scopriamo allora dove vederla in diretta tv e in streaming.

Partita Juventus Verona dove vederla in tv

I tifosi della vecchia signora, potranno seguire la partita Juventus-Hellas Verona in diretta Tv su Sky.

In particolare, Juve-Verona sarà trasmessa su Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, numero 472 e 482 del digitale terrestre). Ma anche su Sky Sport Serie A (numero 203 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite).

Insomma, per vedere Juve-Verona è necessario avere un abbonamento a Sky. Infatti, si tratta di una diretta tv esclusiva, pertanto questa partita non verrà trasmessa su Dazn.

Dove vedere Juventus-Verona streaming

Oltre alla diretta tv i tifosi e le tifose della juve, possono seguire la partita Juve-Hellas in streaming, tramite device o computer.

Ciò è possibile sulle piattaforme online di Sky. Stiamo parlando nello specifico di Sky Go, raggiungibile dagli abbonati di Sky, tramite smartphone e pc, scaricando l’applicazione e selezionando l’evento Juventus Verona.

In alternativa è possibile guardare in streaming juve-verona su Now tv. Si tratta del servizio streaming che consente di acquistare il pacchetto sportivo di Sky per un periodo di tempo, con la possibilità di rinnovare o meno il servizio.

Juve Hellas Verona dove guardarla

Ricapitolando per vedere Juventus-Verona, in programma domenica 25 ottobre alle ore 20:45, ci sono 3 opzioni:

La diretta tv sui canali di Sky satellite o digitale.

Lo streaming su Sky Go.

Lo streaming su Now tv.

Bene, ora è proprio tutto sulla partita Juve-Verona e dove vederla. La diretta tv e lo streaming sono attualmente le principali opzioni scelte dei tifosi, visto che allo stadio possono recarsi non più di 1.000 spettatori, come stabilito dal governo per evitare il rischio contagi covid.

