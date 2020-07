Juve in difficoltà nelle ultime partite di serie A, con risultati che mettono a rischio lo scudetto, ma anche il futuro in champions league. La squadra allenata da mister Sarri sembra avere problemi di testa e gambe in questo periodo, difficili da risolvere.

Proviamo a capire meglio quali sono i grattacapi che affliggono la juve attualmente, con uno sguardo rivolto alla champions che verrà. Questo anche tramite l’umore dei tifosi, nei confronti dell’allenatore e dei giocatori bianconeri.

Juventus news, paura per la champions

Qualcosa non va nella Juventus, nelle gambe ma soprattutto nella testa dei calciatori. Nelle ultime 3 partite la juve ha rimediato solo 2 punti, frutto di una sconfitta col Milan e di due pareggi con Atalanta e Sassuolo. Come nel detto “non c’è due senza tre” dunque, per la terza partita di fila la Juventus non vince e a questo i tifosi non erano più abituati.

Quindi sono scattati i timori fra i supporter juventini. Non tanto per la vittoria dello scudetto, con la Juve che dispone ancora di un buon vantaggio sugli avversari, quanto per la champions. Se in Italia infatti la concorrenza sembra ancora impreparata a battere la juve, diverso è il discorso in Europa.





In Champions, lo ricordiamo, i bianconeri sono attesi dalla partita di ritorno degli ottavi di finale contro il Lione. Solo in caso di successo i bianconeri approderebbero alle final eight per giocarsi la coppa. Ma al momento la squadra non sembra essere pronta ad affrontare avversari quasi sempre di livello superiore rispetto a quelli del campionato italiano.

Juve oggi prendersela con Sarri è sbagliato?

Le difficoltà juventine probabilmente riguardano il mancato feeling fra l’allenatore Sarri e i calciatori, che faticano a mettere in pratica le sue idee di gioco. Infatti, oggi l’allenatore bianconero sembra un cuoco a caccia della ricetta giusta, senza trovare il giusto mix fra gli ingredienti.

Di certo però nemmeno i calciatori lo stanno agevolando in questo, dato che ultimamente sembrano staccare la spina ogni volta che vanno in vantaggio.

Attualmente Sarri non sembra a rischio esonero, ma la società del presidente Agnelli inizia ad avere dei dubbi sul suo futuro. Forse anche per questo ha messo alla guida dell’Under 23 bianconera Andrea Pirlo. L’ex calciatore della Juve, secondo alcuni siti sportivi, potrebbe essere proprio il successore di Sarri.

Juve ultime news tifosi

Anche i commenti dei tifosi esprimono delusione per i blackout accusati dalla squadra di recente, così come le perplessità verso mister Sarri e i giocatori. Tuttavia non perdono la voglia di restare al fianco dei loro idoli, nella speranza di vincere il nono scudetto consecutivo.

A riprova di questo su Tuttosport si legge un commento di un tifoso che dice: “adesso è il momento di tifare juve più che mai. Ma accendo sportivamente una candela per questo scudetto che, vista l’ennesima prestazione da psichiatria, è altamente a rischio.”

In un altro commento si legge: “la Juve è in una terra di mezzo perché non è più allegriana, ma non è nemmeno sarriana. Sarri sta deludendo, ma questa Juventus è figlia di un caos dirigenziale, Paratici e Nedved hanno le loro colpe.”

Insomma, i tifosi pur nutrendo dubbi verso l’allenatore, individuano anche la squadra e la dirigenza come responsabili dei recenti risultati. Probabilmente è proprio un mix di tutto questo la causa dei problemi della juve. Una questione di testa e gambe che però Cristiano Ronaldo, Dybala e compagni dovranno risolvere alla svelta per provare a vincere scudetto e champions.

